«Die beste Collab, die je existieren wird!»

«Junge, nenne mich nicht Engel, du verstehst mich nicht», singen die US-Popstars Ariana Grande (26), Miley Cyrus (26) und Lana Del Rey (34) in ihrem am Freitag veröffentlichten Track «Don't Call Me Angel». Es ist das erste Mal, dass die drei Musikgrössen eine Single zusammen herausbringen – Fans fiebertem dem Song schon seit dessen Ankündigung im Juni entgegen.

Im dazugehörigen Video geben sich die Superstars als stark und unnahbar – und die drei macht klar, dass sie nicht als klischeehafte Engel betitelt werden wollen. Sie werfen mit Messern um sich, kämpfen im Boxring und stolzieren in schwarzen Flügeln herum.

Zusammenarbeit wegen «Charlie's Angels»-Reboot

Knallhart sind auch die Lyrics: «Ich verdiene mir mein Geld selber, also sag mir meinen Namen mit Respekt», singt Miley. Ariana fragt, «ob du denn nicht weisst, dass ich beisse, sobald die Sonne untergeht». Und Lana erzählt, dass sie vom Himmel gefallen sei und jetzt «wie ein Teufel» lebe.

Grund für die hochkarätige Zusammenarbeit ist der vierte Reboot des 70er-Klassikers «Charlie's Angels»: «Don't Call Me Angel» ist der Titelsong zum Film.

«Ein wahr gewordener Traum»

«Ich wollte, dass der Film mit einem Song anfängt, der die geballte Ladung Frauenpower hat», so Banks gegenüber EW.com. Dass sie drei der momentan grössten Musikerinnen für die Zusammenarbeit gewinnen konnte, sei für sie «wie ein wahr gewordener Traum».

Sieben Stunden nach der Veröffentlichung belegte das dazugehörige Video bereits Platz acht in der Youtube-Trending-Liste. Und ebenso auf Twitter wird «Don't Call Me Angel» heiss diskutiert.

So gross war die Vorfreude fünf Stunden vor Veröffentlichung des Songs:



Victoria's Secret werde wohl dichtmachen müssen, mutmasst dieser User:



BREAKING: VICTORIAS SECRET HAS NOW FILED FORCLOSURE AFTER ARIANA GRANDES “DONT CALL ME ANGEL” WORLD PREMIER pic.twitter.com/MUza7GcamT — ry🏹 (@ryansgrande) September 13, 2019

Und so haben sich Ariana, Miley und Lana wohl auf den Weg ins Studio begeben, um den Song aufzunehmen – zumindest, wenn es nach diesem Tweet geht:



ariana, miley, and lana on there way to the studio to record “dont call me angel” pic.twitter.com/Fcrz0C2hjy — eric (@pothole96) September 9, 2019

Der Song sei «so unglaublich perfekt», dass dieser User «richtig wütend werden würde, wenn er nicht auf dem Platz 1 der Charts landen wird»:



Don't Call me Angel is a bop.

Is is completely perfect.

I'm gonna get mad if this will not debut #1 pic.twitter.com/gd8enZvqwA — 𝐟𝐚𝐫𝐚𝐡 (@betteroffpls) September 13, 2019

«Das ist die beste Kollaboration, die jemals auf diesem Planeten existieren wird», ist man sich hier sicher:



the best collaboration to exist on planet earth — 𝚒𝚟𝚊𝚗 (@sweetforyuh) September 13, 2019

«Ariana singt ‹Nenn mich nicht Engel› und sieht gleichzeitig genau wie einer aus», wird hier festgestellt:



ariana : dOnT cAlL mE aNgEl

ariana at the same time : 👼🏻🖤 pic.twitter.com/rHWzXRwWKU — Любена ♡ (@lyubenagrande) September 13, 2019

Und diese Userin bringt es mit zwei Worten auf den Punkt: «Starke Frauen»:



«Charlie's Angels» kommt am 28. November in die Schweizer Kinos. Neben Banks spielen übrigens auch Kristen Stewart (29), Naomi Scott (26), Ella Balinska (22) und Noah Centineo (23) mit.



(mim)