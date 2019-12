«Harry Styles' neues Album hat 2019 gerettet»

Zwei Jahre mussten sich die Fans von Harry Styles auf ein neues Album gedulden – nun ist es endlich da: «Fine Line» heisst das neue musikalische Sammelbuch des 25-Jährigen. Es beinhaltet zwölf Songs, wovon drei bereits in den vergangenen Wochen veröffentlicht worden sind.

Umfrage Wie findest du Harrys neues Album «Fine Line»? Kreeeisch! Kreeeeisch! Ich höre seit Stunden alle Songs rauf und runter. ES! IST! SO! GUT!

Die Songs, die ich bis jetzt gehört habe, klingen recht cool – ausflippen tue ich deswegen aber nicht.

Hm, es überzeugt mich nicht wirklich.

Ich hatte noch keine Zeit zum Reinhören, aber das hole ich ganz bald nach!

Ich habe sein neues Album nicht gehört und habe es auch nicht vor – seine Musik interessiert mich nicht.

Auf Instagram kündigte der Musiker den Release des Albums ganz bescheiden an: «Fine Line. Das Album. Jetzt draussen», schrieb er am Freitag zu einem Bild, das ihn schlafend auf einem Bett zeigt. Der Post hatte fünf Stunden nach seiner Veröffentlichung 1,1 Millionen Likes und knapp 30'000 Kommentare verzeichnet.

#FineLine ist der meistgenutzte Hashtag

Harrys zweites Studioalbum scheint bei den Fans anzukommen – nur wenige Stunden nach dem Release war #FineLine auf Platz eins der aktuell meistgenutzten Hashtags auf Twitter. Das sind die besten Tweets zum Album-Release.

Für diesen User ist «Fine Line» wie «die Rettung von 2019»: «Es ist ein Meisterstück! Ihr geht es jetzt lieber alle schnell streamen, als hinge euer Leben davon ab!»

HARRY STYLES JUST SAVED 2019 WITH THIS FUCKING MASTERPIECE SO Y’ALL BETTER BE STREAMING THIS AS IF YOUR LIFE DEPENDS ON IT. #FINELINE #harrystyles pic.twitter.com/yj8XEtAomZ — gabi • 𝙁𝙄𝙉𝙀 𝙇𝙄𝙉𝙀 ♡ (@youngbIoodz) December 13, 2019

So sieht es aus, wenn dieser Fan «das Album im Shuffle-Modus» hört:

«Gute Arbeit, Mr. Styles – das Album ist unbeschreiblich!», findet dieser User. Es sei «ein Mix aus allen Emotionen», aber er liebe es.

Good work Mr styles the album is indescribable! Complete mixture of emotions but I fucking love it! @Harry_Styles #harrystyles #FineLine pic.twitter.com/l7gZFuOqVW — Liz.I.Am (@xxlizjxx) December 13, 2019

Dieser User hatte das Problem, dass «Fine Line» in seinem Land erst später veröffentlicht wurde – und war sich nicht sicher, ob er das überleben würde.

THIS IS ME BECAUSE EVERYONE IS LISTENING #FINELINE BUT IN MY COUNTRY ITS OUT IN 2 FOCKINGS HOURS, OH MY GOD. I CANT SURVIVE THIS#HarryStyles

pic.twitter.com/TOWiG1og1F — ᴅᴀʜɪᴀ⚘ (@dxhianx) December 13, 2019

«Ich, während ich den Song ‹She› höre.»

Dieser User stellt sich vor, wie Harry Styles gerade der Welt zuschaut, wie sie «wegen ‹Fine Line› verrückt geht».

Harry Styles is currently watching the outbreak of the world because of the #FineLine#HarryStyles pic.twitter.com/ic4FQiNAOA — FINE LINE (@LwtStylekmm28) December 13, 2019

«Mit seiner engelhaften Stimme in den letzten zwei Minuten des Albums hat er mein ganzes verkacktes Jahr gerettet. Ihr müsst es hören, es wird euer Leben verändern.»

I’m going to say this. Harry ending the album with 2 minutes of heavenly sounds of the band and his angelic vocals singing “we’ll be alright” just made my entire shitty year okay. Everyone needs to hear that last 2 minutes, it will change your life. #fineline #HarryStyles pic.twitter.com/EuotaLfxlc — Lora CLAIMS FALLING (@finelinelora) December 13, 2019

So sei gemäss der Vorstellung von diesem User der neue Song «Treat People With Kindness» entstanden – nämlich mit dem Gospel-Chor aus dem Kult-Film «Sister Act».

Zum Album-Release hat sich diese Gruppe Hardcore-Harry-Fans gar Buchstaben-Ballone gekauft, die aneinandergereiht «Fine Line» ergeben. «Wir haben die beste Zeit», schreiben sie.

Auch Baby-Yoda hat es in die «Fine Line»-Tweets geschafft: «Ich in meinem Land, während das neue Album überall sonst auf der Welt bereits erhältlich ist.»

seeing how other countries are already listening to the new album...#Fineline #HarryStyles pic.twitter.com/kF5iXKDGVS — Styles 🥝 (@xlStyleslx) December 13, 2019

Harrys neues Album machte diese Userin «so glücklich», dass ihr beim Hören sogar die Tränen kamen.

full circle moment today. THANK YOU HARRY STYLES FOR LITERALLY SAVING MY LIFE AND MAKING ME SO SO SO HAPPY. #FineLine #HarryStyles pic.twitter.com/KdNDcH5SEK — kylie (@kylieluttonn) December 13, 2019

Im Song «Cherry» ist ein Teil auf Französisch gesungen – diese Userin ging deswegen direkt auf Google Translate, um die Lyrics zu übersetzen.

me running to google translate immediately after hearing the voicemail in cherry

🍒#fineline #harrystyles pic.twitter.com/JqMVUjzcB7 — hailey p (@paileyheterson) December 13, 2019

Auch dieser User spielt auf die französische Textstelle an: «Ich, nach dem ich einmal ‹Cherry› gehört habe.»

In der Bildstrecke oben erfährst du mehr darüber, wie das Album «Fine Line» entstanden ist.

