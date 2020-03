«Heute sollen die Leute in der Küche mit uns tanzen»

Ausgang geht auch zu Hause! Wir brauchen nur richtig gute Musik – und die liefern heute Abend Schweizer DJs direkt zu dir in die Stube.

Umfrage Wie findest du Ausgang daheim? Ich habe eine richtig gute Zeit!

Es ist nicht das Gleiche wie im Club, macht aber erstaunlich Spass.

Na ja, mal schauen, was der Abend bringt.

Nicht meins. Ich chille einfach und schaue aber gern eurem Livestream zu.

Ab 20 Uhr übernehmen Elektro-Acts live unseren Instakanal (@2omin.ch) – ihre Sets werden zeitgleich auch auf 20min.ch live gestreamt. Du kannst also via Instagram, App oder Website mitfeiern und -tanzen.

Klavier und Puzzle in der Quarantäne

Die Party kaum erwarten können Tamynique. «Wir freuen uns extrem», sagt Moderatorin Dominique Rinderknecht (30), die eine Hälfte des DJ-Duos. Sie hätten «Gute-Laune-Sound für etwas Abwechslung im Corona-Alltag» vorbereitet. «So, dass hoffentlich alle, die auf dem Sofa liegen, in der Küche tanzen werden!», fügt Freundin und Model Tamy Glauser (35) an.

Auch sie haben die letzten zwei Wochen in den eigenen vier Wänden verbracht. Und plötzlich viel Zeit für ihr gemeinsames DJ-Projekt zur Verfügung gehabt. Ausserdem meditieren sie viel, haben sich an einem grossen Puzzle probiert – und schafften es sogar zu einer Pärli-Premiere: Joggen. «Eigentlich hassen wir beide Joggen und haben das noch nie zusammen gemacht», sagt Tamy lachend. Dominique hat ausserdem ein altes Hobby wieder für sich entdeckt: Nach 13 Jahren Pause hat sie sich erstmals wieder an ein Klavier gesetzt – «ein schöner Moment!».

Jetzt aber freuen sich Tamynique, heute Abend endlich wieder einmal mit vielen Leuten in Kontakt zu treten. Wenn auch nur virtuell. «Wir hoffen, es klappt alles mit der Technik, da bleibt eine kleine Rest-Nervosität», so Tamy. Sie fordert die Leute auf: «Zeigt uns eure Party zu Hause und taggt uns in euren Insta-Storys!»

Die wichtigsten Infos im Überblick:

Der Ausgang daheim startet umNach hinten ist keine fixe Zeit festgelegt, wie das eben ist – es sind auch noch Überraschungsgäste möglich. Gefixt sind nebender international gebuchte Zürcher– er legt um 20 Uhr los. Der dritte Act ist Party-ProfiGehostet wird der Abend von unserem Social-Media-Redaktor Stefan. Er wird zwischendurch auch mitfeierndevia Insta live zuschalten und bei ihnen in die Quarantänestuben schauen.

(kfi)