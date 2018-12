Benjamin, du kommst aus Slowenien und lebst seit einem Jahr in der Schweiz. Für welches Land trittst du im Finale an?

Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen: für beide. Ich wohne in der Schweiz und liebe es dort, mein Herz hängt allerdings an Slowenien.

Fühlst du dich trotzdem schon in der Schweiz zu Hause?

Natürlich. Das Land ist wunderschön. Ich wohne mit meiner grossen Patchworkfamilie in einer Wohnung in Zuchwil und fühle mich dort sehr wohl.

Wird dich deine Familie auch beim Finale von «The Voice» live vor Ort unterstützen?

Meine ganze Familie, meine Freundin und ihre Familie werden kommen und zuschauen. Und viele Freunde aus Slowenien – was wirklich cool ist.

Bist du eigentlich schon fleissig am Proben für Sonntag?

Die Proben auf der Bühne mit den Coaches gemeinsam haben noch nicht angefangen. Zurzeit üben wir nur in unserem Hotel und es läuft gut. Jeder von uns wird vier verschiedene Lieder singen. Somit muss ich viel neuen Text lernen – und das bedeutet auch mehr üben.

Darfst du schon verraten, welche Songs du performen wirst?

Ja. Beim Opening treten wir alle zusammen mit Olly Murs auf. Dann singe ich zwei Duette – mit Yvonne «Creep» von Radiohead und mit Zara Larsson «Ruin My Life». Für meinen Solo-Auftritt habe ich «She’s Out of My Life» von Michael Jackson gewählt.

Welche Rolle spielt dein Coach Yvonne für dich noch?

Yvonne unterstützt mich und gibt mir wirklich gute Tipps. Ich hoffe, die bekomme ich auch weiterhin. Sie ist ja auch eine Schauspielerin und hat daher andere Ratschläge.

Hast du dir fürs Finale eine Taktik überlegt?

Nein, ich werde auch diesmal Vollgas und 100 Prozent geben. Das ist mein Ding.

Mit welchem Gefühl gehst du ins Finale?

Ich gehe mit dem besten Gefühl der Welt ins Finale! Alles, was ich mir erträumt habe, habe ich bis jetzt geschafft – und sogar noch mehr. Daher habe ich auch keine Angst vor dem Final, er ist ein weiteres Plus. Für mich ist es gerade die beste Zeit meines Lebens.



Im «The Voice»-Halbfinale sang Benjamin «Can't Help Falling in Love» von Elvis Presley.