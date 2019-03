«Das Risiko ist riesig»

Seven, du wirst Host von «Sing meinen Song». Warum traust du dir das zu?

Ich kenne es von der Bühne, die Leute durch einen Abend zu führen. Und ich bin ja nicht der Moderator, der den Gästen alles aus der Nase ziehen und ständig in die Kamera reden muss. Ich bin Gastgeber in der Sendung.

TV24 holt das Musikformat «Sing meinen Song» in die Schweiz. Für die hiesige Ausgabe erhält der Sendungstitel den Zusatz «Das Schweizer Tauschkonzert». Als Host konnten die Macher den Aargauer Soulmusiker Seven (40) verpflichten. Die Dreharbeiten für die erste Schweizer Staffel starten im Winter 2019/2020. Es sind sieben Folgen mit sieben Musikerinnen und Musikern geplant, die jeweils pro Folge «von den sechs anderen mit einer persönlichen, völlig neuen Interpretation eines eigenen Songs überrascht» werden. In der achten Folge werden Duette gesungen.

Musstest du zu einem Casting?

Nein. Wegen meiner Erfahrung von «Sing meinen Song» in Deutschland ist die Produktionsfirma auf mich zugekommen.

Wovor hast du am meisten Respekt?

Die Show bringt eine grosse Verantwortung mit sich. Es steht Schweiz drauf, es soll auch die Schweiz repräsentiert sein. Ich will, dass man sieht, was für eine Qualität die Schweizer Musik hat.

Hast du Wunschkandidaten?

Wir sind mittendrin in der Auswahl – es ist ein spannender Job, der mir viel Spass macht. Mehr kann ich noch nicht sagen.

Was macht für dich die Show aus?

Es braucht eine gute Gruppe mit verschiedenen Typen. Das Format bringt Leute zusammen, die sonst vielleicht wenig miteinander zu tun haben – und die Zuschauer können dabei Mäuschen spielen. Das ist faszinierend. Und dazu gibt es auch noch geile Musik!

Apropos: Worauf achtest du bei der Auswahl der Künstler?

Die Künstler müssen richtig gut sein, das steht zuoberst. Dann müssen sie genug Songmaterial haben. Und letztlich muss die Chemie und der Mix stimmen – es muss eine coole Runde sein, die zusammen Spass haben kann.

Was macht denn den richtigen Mix aus?

Ich will sicher eine musikalisch spannende Gruppe zusammen bringen. Die Zuschauer dürfen sich ruhig fragen: Wie soll das gut gehen?

Was hilft deine Erfahrung aus Deutschland?

Ich weiss noch genau, wie es sich angefühlt hat, da mitzumachen. Insofern kann ich mich als Host gut in die Position der Gäste versetzen. Das will ich den Künstlerinnen und Künstlern von Beginn weg vermitteln.

Und, wie fühlt man sich?

Zum einen war ich sehr nervös. Man will es gut machen, den Künstlern und Songs, die man covert, den nötigen Respekt entgegen bringen. Und man erlebt auch ein ganz intimes Gruppengefühl, wenn man vor so wenigen Leuten performt. Die Kameras vergisst man schnell komplett.

Was reizt dich an der Rolle als Host?

Es ist eine Herausforderung, das mag ich. Das Format ist sehr unberechenbar. Die Musik und die Persönlichkeiten entscheiden alles – das Risiko ist riesig. Aber das Gute ist: Musiker sind extrovertiert, ich muss da niemanden zwingen, aus sich rauszukommen.

Es geht nach Gran Canaria. Konntest du bei der Wahl des Ortes mitreden?

Ja! Gran Canaria kenn ich – es ist sehr schön dort und bietet Möglichkeiten. Mir war es wichtig, dass man weg ist von zuhause und allen Terminen, weit weg. Das fördert die Gruppendynamik.

Gibts ein Handyverbot während der Drehzeit?

Nein. Das Tagesprogramm ist aber ohnehin sehr dicht, mit all den Proben, den Soundchecks und den Interviews für die Kamera. Wenn jemand da zwischendurch mit seiner Familie skypen will, darf er oder sie das natürlich.

