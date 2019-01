Um Naomi Lareine kommst du dieses Jahr nicht herum

Zum zweiten Mal legt das Musikportal «Noisey» seine «Lift Up»-Liste mit den Künstlern vor, die das Potenzial haben, dieses Jahr Dauergast auf Livebühnen und Streaming-Playlists zu sein – ähnlich wie das «Sound of» von BBC, einfach für die Schweiz.

Zusammengestellt haben die ­zehn Namen eine geschmackssichere Jury, bestehend aus rund 50 Vertretern aus der Schweizer Branche, darunter Musiker, Booker und Journalisten.

Oben in der Bildstrecke erfährst du, wer die Acts sind (in alphabetischer, nicht wertender Reihenfolge), drüben bei Spotify hörst du dir die offizielle «Lift Up 2019»-Playlist an, und hier unten liefern wir dir je eine musikalische Kostprobe von ihnen.

Asbest – «They Kill»



Black Sea Dahu – «In Case I Fall For You»



Cobee – «Kryptonit» feat. Nativ



La Nefera live am Virus Bounce Cypher 2018



Lord Kesseli & the Drums – «Chemical Mother»



Naim – «Road»



Namoi Lareine – «Issa Vibe»



Priya Ragu – «Leaf High»



Sirens of Lesbos – «Shotgun»



Steiner & Madlaina – «Das schöne Leben»



(shy)