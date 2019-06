«Brauche keinen Mann, um eine krasse Frau zu sein»

Ilira wuchs in Köniz BE mit albanisch-kosovarischen Eltern auf und wollte 2011 für die Schweiz mit ihrer 4-Oktaven-Stimme an den Eurovision Song Contest (wo Anna Rossinelli dann aber das Rennen machte).

Sechs Jahre später wurde sie von Deutschrapper Prinz Pi (39) entdeckt und lebt seither in Berlin. Mit dem Feature-Track «Fading», den sie zusammen mit dem DJ Alle Farben (34) aufnahm, wurde ihre Stimme bekannt – seither spielen Radios die Songs der 24-Jährigen in Dauerschleife.

Mit ihrer neuen Single «Diablo» zeigt sich die Sängerin von einer verletzlichen Seite: Sie singt zusammen mit dem spanischen Superstar Juan Magán (40) und verarbeitet ihre eigenen Erfahrungen mit häuslicher Gewalt.

In ihren Songs zeigt sich die Sängerin oft stark und schlagfertig. Dass sie auch auf Kritik an ihrer Musik gekonnt antworten kann, hat sie im 20-Minuten-Studio unter Beweis gestellt.

