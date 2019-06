«Mir ist ein Hoden geplatzt»

Echt jetzt? – fragt man sich wohl automatisch, wenn man den Post von Slipknot-Frontmann Corey Taylor liest. Der 45-Jährige twitterte vor kurzem, dass ihm bei Gesangsproben ein Hoden geplatzt sei. Der genaue Wortlaut war: «Ich arbeitete heute Morgen an den hohen Noten. Ich habe herumgeblödelt und dabei ist mir ein Hoden aufgeplatzt.»

Working on my ‘87 Dokken high notes this morning. Fucked around and blew out the left testicle. Careful on re-entry, kids. #kissofdeath #pissinblood