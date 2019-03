Geht es nach den Streams, ist Hänni im ESC-Finale

Vor knapp sieben Tagen enthüllte SRF, dass Luca Hänni (24) die Schweiz am Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv vertreten wird. Das Musikvideo zu seinem Lied «She Got Me» verzeichnete am Mittwochmittag knapp 900'000 Klicks (auf dem offiziellen ESC-Youtube-Kanal), bei Spotify sind es bald 260'000 Plays.

Lucas Clip zu «She Got Me». (Quelle: Youtube / Eurovision Song Contest)

Damit mischt der Berner weit oben im Kandidatenfeld mit: Beim Streaming belegt er Platz neun von insgesamt 41 (siehe Bildstrecke oben) – dicht gefolgt von den S!sters aus Deutschland, deren Song «Sister» (jep, schön fantasievoll) in der Schweiz komponiert wurde.

«Ich werde sogar zu den Favoriten gezählt»

Die Klicks für «She Got Me» kommen natürlich nicht nur aus der Schweiz, sondern von überall auf der Welt. Bei einem Meeting mit seinem Label Musikvertrieb habe man ihm eröffnet, dass der Song sogar in Schweden und Argentinien in die iTunes-Charts eingestiegen sei, erzählt uns Luca erfreut.

«Plötzlich bin ich in Ländern präsent, wo ich vorher noch nie in den Charts war. Das ist eine grosse Ehre.» In der Community sei ausserdem zu vernehmen, dass man der Schweiz eine moderne Popnummer wie «She Got Me» nicht zugetraut hätte, so Luca. «Genau das wollte ich mit dem Song erzielen. Ich werde sogar hie und da zu den Favoriten gezählt, das ist schön.»



Luca im ersten Interview nach der Ankündigung, dass er die Schweiz in Israel vertreten wird. (Video: 20 Minuten/Tamedia)

«Der Druck ist enorm»

Auch in den Wettbüros werden dem Schweizer gute Chancen prognostiziert. Am Mittwochnachmittag belegte er bei den Buchmachern den vierten Platz – direkt vor Mahmood aus Italien, der mit kombiniert 30 Millionen Spotify- und Youtube-Plays die Streaming-Rangliste klar anführt.

«Das erhöht den Druck auf die grosse Show in Tel Aviv natürlich enorm», gibt Luca zu. Er gibt sich aber zuversichtlich: «Wir sind guter Dinge und geben jetzt Vollgas.»

Das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2019 steigt am 14. Mai, das zweite (bei dem Luca Hänni erstmals auftritt) folgt am 16. Mai. Wenn er da überzeugt, tritt er am 18. Mai im Finale an. SRF überträgt die Shows live.

