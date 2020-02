Luca Hännis ESC-Hit ist in nur einem Tag entstanden

Die drei am meisten verkauften und gestreamten Schweizer Singles von 2019 sind an den kommenden Swiss Music Awards in der Kategorie «Best Hit» nominiert.

Umfrage Welcher Schweizer Song hat die Auszeichnung «Best Hit» verdient? «She Got Me» von Luca Hänni

«Punto» von Loco Escrito

«Für immer uf di» von Patent Ochsner



Speziell daran: Nicht nur die Interpreten, sondern auch die Songwriter werden ausgezeichnet. Und vor allem: Es ist der einzige Award des Abends, für den die Zuschauer live während der Show am 28. Februar abstimmen können. Gegenüber Suisa Music Stories erzählen die Hitmacher, wie der Songwriting-Prozess abgelaufen ist – bei allen drei sehr unterschiedlich.

Hier sind die drei nominierten Acts:

«She Got Me» von Luca Hänni

Das sagt Luca: «Die Single ist in einem Songwriting-Camp entstanden – an einem Tag», verrät der Berner DSDS-Gewinner über seinen ESC-Song, den er mit fünf weiteren Songwritern geschrieben hat. Im Video oben verrät der

25-Jährige mehr zum Prozess.

Plays auf Spotify und Youtube: fast 43 Millionen

Höchste Platzierung: 3 Wochen auf Platz eins der Schweizer Charts

Wochen in den Schweizer Charts: 42

«Punto» von Loco Escrito



Loco Escrito spricht über die Bedeutung des Awards. (Video: Suisa/Nina Müller)

Das sagt Loco: «Ich überarbeite die Texte nie. Sie bleiben immer so, wie sie rauskommen», so der 30-jährige Zürcher Latin-Musiker, der den Song zusammen mit Henrik Amschler geschrieben hat.

Plays auf Spotify und Youtube: knapp 9 Millionen

Höchste Platzierung: 1 Woche lang auf Platz 2 der Schweizer Charts

Wochen in den Schweizer Charts: 26

«Für immer uf di» von Patent Ochsner



Sänger Büne Huber spricht über die Inspiration für seinen Hit. (Video: Suisa/Nina Müller)

Das sagt Büne: «Ich habe den Song sehr, sehr lange mit mir herumgeschleppt. Die ersten Skizzen gibt es seit 1994», erzählt Frontmann Büne Huber (57), der den Song für seine Berner Mundartband Patent Ochsner geschrieben hat.

Plays auf Spotify und Youtube: fast 2,3 Millionen

Höchste Platzierung: 1 Woche lang auf Platz 2 der Schweizer Charts

Wochen in den Schweizer Charts: 31

Der Award für «Best Hit» wird im Namen der Suisa, der Schweizer Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik, vergeben. 20 Minuten ist Medienpartner der SMA und wird live vom Event berichten.

(zen)