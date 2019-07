TikTok macht jetzt die Hits – und verändert die Musik

Charts-Rekord dank TikTok

«Old Town Road» von Lil Nas X hat in den USA gerade einen neuen Charts-Rekord aufgestellt: Mit 17 Wochen an der Spitze der Single-Charts schlägt der Song Luis Fonsis Hit «Despacito» aus dem Jahr 2017 und den 90er-Jahre-Ohrwurm «One Sweet Day» von Mariah Carey und Boyz II Men, die je 16 Wochen auf Platz eins waren.

Der Rap-Country-Crossover-Song ist Ende 2018 dank einer Tik-Tok-Challenge viralgegangen. Erst danach hat er sich auf den gängigen Streaming-Plattformen zum Hit entwickelt. Mittlerweile ist der Track weltweit in Ländern von Mexiko bis Neuseeland auf Platz eins der Charts gekommen – auch in der Schweiz.

TikTok macht neue Hits

Immer mehr Leute entdecken Musik über TikTok. Denn viele der Memes und Challenges funktionieren nur mit den Songs. Oder sie werden sogar von Songs inspiriert, wie etwa die #YeehawChallenge zu Lil Nax Xs «Old Town Road» oder derzeit die #BoysChallenge zu Lizzos «Boys».

If you’re looking for some new music to listen to TikTok has given me some pretty good music 10/10 — klaus Eickelpasch (@eickelpasch12) July 13, 2019

Gehen die Songs einmal viral, beginnen die User sie auch ausserhalb der Video-App zu hören – denn wer viel auf TikTok unterwegs ist, hat die grössten Hits irgendwann unweigerlich im Ohr.

TikTok inspiriert Playlists

Auf Spotify mehren sich Playlists mit Songs, die auf TikTok die Runde machten. «Tik Tik Songs That Are Stuck In My Head» etwa hat auf Spotify rund 90'000 Follower. Es gibt Dutzende ähnliche Playlists. Sie tragen Titel wie «Tik Tok Meme Songs», «Tik Tok 2019» oder «Tik Tok lol» und kommen alle auf mehrere zehntausend Follower.

Zahlreiche Tracks in den weltweiten Viral-Charts auf Spotify sind zuerst auf TikTok populär geworden. Auf Youtube wiederum sammeln Compilation-Videos wie die Reihe «Tik Tok Songs You Probably Don't Know The Name» Millionen Aufrufe.

TikTok verändert die Songs

Noch ist wenig berechenbar, welche Songs sich auf TikTok durchsetzen und viralgehen. Auch ältere Lieder erleben plötzlich Popularitätsschübe, wie etwa der 2014er Indie-Hit «My Type» von Saint Motel.

Wie Medium.com berichtet, verändert TikTok aber auch die Art, wie Songs geschrieben werden. Zum einen werden sie (noch) kürzer (schon Spotify hat in diese Richtung gewirkt), zum anderen achten Künstler noch mehr auf die Lyrics: Sie müssen besonders simpel, eingängig und originell sein, damit sie zu einem Meme werden können.

Ein aktuelles Beispiel: Im deutschsprachigen Raum werden unter dem Hashtag #Hengstin gerade Tausende Videos von Nutzerinnen hochgeladen. Unterlegt sind sie mit einem Song von Jennifer Rostock.

Im Text geht es um Empowerment. Jennifer Rostock singt: «Reden wir Tacheles! Ich glaube nicht daran, dass mein Geschlecht das schwache ist.» Der Song verbindet, was ein TikTok-Hit braucht: eingängige Zeilen, die sich von den Usern gut in Bilder übersetzen lassen, und einen tanzbaren Beat.

Es gibt neue Jobs

Mittlerweile gibt es Agenturen wie Muuser.com, die sich darauf spezialisiert haben, neue Musik mittels Influencern auf verschiedenen Plattformen gross zu machen. Michael Pelchat war der Erste, der «Old Town Road» auf TikTok hochgeladen hatte. Der 21-Jährige verdient zurzeit bis 600 Franken für ein Tik-Tok-Video, mit dem er einen neuen Song promotet, schreibt CNBC.com.

Auch Labels versuchen, mit neuen Künstlern oder Releases einen viralen Hit auf TikTok zu schaffen. So haben etwa die deutschen Kult-Raver Scooter ihre neue Single «God Save the Rave» über eine gleichnamige TikTok-Challenge und mit dem Support eines des sechs Millionen Follower schweren Tiktokers @FalcoPunch lanciert.

