Drake stürmt dank seinem Tiktok-Viral-Hit die Charts

«Right foot up, left foot slide / Left foot up, right foot slide» – Tiktok-Nutzer kannten die Zeilen längst, als Drake am 3. April seine neue Single veröffentlichte. Seit Tänzer Toosie den Clip mit der gesungenen Tanzanleitung auf die Plattform lud, wurde der Hashtag #toosieslide über 2,6 Milliarden Mal aufgerufen.

Umfrage Tanzt du schon den «Toosie Slide»? Logisch! Die Single hätte sich Drake aber sparen können, Tiktok reicht vollkommen.

Ich sollte wahrscheinlich. Kann man sich mit Toosie Sliden fit halten?

Jaaaaa! Zum Glück gibts endlich den Song dazu!

Nö. Zum Tanzen brauch ich keine Anleitung.

Ach, dieses neumodische Zeug. Dad Dance forever!



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Der Soundtrack zum Clip stammt von Rap-Megastar Drake (33), der die Sequenz bei Toosie in Auftrag gegeben hatte. Dass «Toosie Slide» vor dem Single-Release auf Tiktok landete, ist kaum ein Zufall.

Seit die chinesische App Karrieren wie jene von Lil Nas X (21) lancierte, nutzt die Musikindustrie die Plattform vermehrt als Gradmesser für das Hitpotenzial eines Songs. Die K-Pop-Band BTS etwa veröffentlichte den Teaser zur neuen Single «On» im Februar exklusiv auf Tiktok.

Je mehr mitmachen können, desto besser

Der Erfolg eines Clips basiert in erster Linie auf dessen Vernetzungspotenzial. In einem Fall wie «Toosie Slide» bedeutet das konkret: je einfacher der Tanz-Move, desto geringer die Teilnahme-Hürde.

Drake kennt den Effekt eines gediegenen Tänzchens bestens. «Hotline Bling» wurde 2015 kaum bloss des Soundes wegen zum Hit, Schlagzeilen machten seine Dad-Moves im zugehörigen Musikvideo. Aus gutem Grund: Tanzen macht glücklich und man kann es überall tun – einen der besten Dancefloors haben wir bei uns daheim.



Dad-Dancer Drake: sein Megahit «Hotline Bling» aus dem Jahr 2015. (Video: Youtube/Drake)

Und hier ist das Musikvideo zu «Toosie Slide». (Video: Youtube/Drake)

(mel)