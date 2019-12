«Zehn Jahre später und sie beherrschen es noch»

Am Samstagabend kam es beim Finale der britischen Castingshow «The X Factor» zu einem musikalischen Comeback: Die Girlband Pussycat Dolls trat zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder gemeinsam auf – und performte ein Medley aus ihren Mega-Hits «Don't Cha», «Buttons» und «When I Grow Up», sowie einen neuen Song namens «React».

Umfrage Magst du die Musik der Pussycat Dolls? Absolut! Ich war früher ein grosser Fan.

Wenn, dann höre ich die Songs nur zufällig im Radio.

Nein. Das ist überhaupt nicht meine Musik.

Keine Ahnung.

Ich habe noch nie von den Pussycat Dolls gehört.

Frontfrau Nicole Scherzinger (41), die in der diesjährigen «The X Factor»-Staffel auch in der Jury sass, sagte während dem Auftritt: «Wow, es ist echt schon zehn Jahre her. Unsere Fans haben uns immer so unterstützt, dafür möchten wir euch danken». Es sei der perfekte Zeitpunkt, um die Welt daran zu erinnern, was es bedeute, «eine Pussycat Doll zu sein».



Die Performance der Pussycat Dolls im britischen TV. (Video: Youtube/The X Factor UK)

Wie Twitter-Reaktionen zeigen, waren Fans von der Performance begeistert. «Zehn Jahre später und sie beherrschen es immer noch!», fand dieser Twitter-User – und sprach damit für viele.

Nur etwas schien die Freude über das Revival ein wenig zu dämpfen: Das Fehlen des ehemaligen Mitglieds Melody Thornton (35). Sie ist die einzige der sechs Musikerinnen, die sich gegen das Comeback und die Tour entschieden hat.

«Es ist komisch, sie ohne Melody zu sehen. Ich bin traurig», so dieser User.

It feels so weird watching them without Melody :( I’m sad #xfactor — . (@teddy_mykaels) November 30, 2019

Eine Übersicht aller jetziger Bandmitgliedern gibt es in der Bildstrecke oben – dort erfährst du auch, was die Sängerinnen seit dem Pussycat-Dolls-Aus gemacht haben.



(mim)