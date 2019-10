Hier gewinnst du Tix für Dabu Fantastics Tram-Gig

Nächste Woche Donnerstagmittag, 10. Oktober, geben Dabu (38) und Arts (35) alias Dabu Fantastic ein richtig, richtig exklusives Konzert für 20-Minuten-Userinnen und User – in einem Zürcher Tram.

Umfrage Feierst du deinen Geburtstag jeweils? Äh, klar? So ein Geschenk an die Welt muss schliesslich zelebriert werden.

Wenn er aufs Wochenende fällt, dann eh.

Nur die grossen und runden. Dann aber so richtig.

Kaum. Ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt.

Ja. Aber leider nur alle vier Jahre, weil ich am 29. Februar geboren wurde.



Weil du zu eben diesen wundertollen 20-Minuten-Userinnen und -Usern gehörst, kannst du beim Gig dabei sein – die Tickets dafür gibts allerdings nirgends zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. Und zwar hier oder später auch dort auf dem 20min.ch-Instagram!

Feiere mit uns Geburtstag!

Das Tram-Tamtam ist Teil der ausschweifenden Feierlichkeiten zum 20-Jahr-Jubiläum von 20 Minuten . Und diese gipfeln in der Gatsby-esken Geburtstagsparty to end all Geburtstagspartys

Als Zückerli verlosen wir zusätzlich unter allen, die beim Dabu-Tram-Konzert dabei sind, Eintritte für diese Supersause – hier klicken/tappen und mitmachen lohnt sich also mindestens, äh, vierfach.



Hier sind alle Acts, die für 20x20-Konzerte in öffentlichen Verkehrsmitteln spielen. (Video: Wibbitz/20 Minuten)



Und hier zum Einstimmen auf den Dabu-Tram-Gig noch ein bisschen Dabu-Musik. (Quelle: Youtube/Dabu Fantastic)

(shy)