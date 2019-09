Lo & Leduc spielen live im Tram – und du bist dabei

Hä, worum gehts?



Ganz einfach: 20 Minuten wird 20 Jahre alt! Und zwar am 13. Dezember. Weil dann aber alle schon vom Weihnachtsfeiern verkatert sind, steigt unsere grosse Sause bereits am, mitten in Zürich.

Und was hat das jetzt mit Lo & Leduc zu tun?

Whoa, whoa, warum dieser aggressive Ton? Wir sind hier doch unter Freunden.

Sorry, es steht halt im Titel und ich wills wissen.

Macht Sinn. Alright: Vor dem Megafest im November feiern wir. Mit einem. Und zwar, weil 20 Minuten dort ja rumliegt – du benutzt sie aktuell vielleicht sogar als Fussunterlage, damit du mit deinen Schuhen das Polster nicht verdreckst, musst mal checken.

Und da treten Lo & Leduc auf?

Genau. Sie und vier weitere Acts. Amspieltinauf einem

Am 10. Oktober treten Dabu Fantastic live in einem Zürcher Tram auf.

Am 16. Oktober performt Bastian Baker in Luzern – ebenfalls auf einem Schiff.

Lo & Leduc laden am 24. Oktober zum Exklusiv-Konzert in einem Berner Tram.

Und Crimer stöpselt seine Keytar am 31. Oktober in einem Zug in St. Gallen ein.

Okay, klingt noch gut. Wie kann ich dabei sein?

Wie schön, dass du fragst. Tickets für die 20x20-ÖV-Extravaganzas gibts nämlich nicht zu kaufen, sondern. Und zwar hier auf 20min.ch respektive in der 20-Minuten-App.

Für jede Show hauen wir Tickets für dich und eine Begleitperson raus, die Verlosungen starten jeweils ungefähr eine Woche im Voraus – du musst einfach regelmässig (am besten stündlich) hier vorbeischauen.

Und was ist mit der grossen Party im November?

Auch dafür gibts die Tickets ausschliesslich zu gewinnen. Eine Chance hat nur, wer an den ÖV-Konzerten dabei ist; denn dort, wo übrigensauftritt, der gerade so gehypt wird, dass dein Insta vor lauter Story-Posts in Flammen aufgehen wird.

Muss ich sonst noch was wissen?

Ja, eh. Aber das erfährst du alles noch zu gegebener Zeit hier online, cool?

Cool.

Cool, cool.

(shy)