«Ich verdiene mit Socken mehr als mit Spotify»

An Halloween, also nächsten Donnerstag, 31. Oktober, gibt der Ostschweizer Retro-Pop-Raver Crimer (29) am Mittag ein Konzert in einem Zug in St. Gallen – exklusiv und ausschliesslich für Leserinnen und Leser von 20 Minuten.

Weil aber nicht unsere ganze Leserschaft im Thurbo-Abteil Platz hat, müssen wir ein bisschen aussieben. Du brauchst ein Ticket, um dabei zu sein – und das gibts nirgends zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. Nämlich hier oder in den nächsten Tagen auf drüben auf dem 20min.ch-Instagram.

Feiere mit uns eine gigantöse Geburtstagsparty!

Das Zug-Zappeln ist Teil der Feierlichkeiten zum 20-Jahr-Jubiläum von 20 Minuten. Und diese gipfeln in einem feuchtfröhlichen Geburtstags-Group-Hug am 8. November in Zürich.

Als Chriesi auf der Geburitorte verlosen wir zusätzlich unter allen, die beim Crimer-Thurbo-Gig dabei sind, Eintritte für die November-Party – hier klicken/tappen und mitmachen lohnt sich also mehr als der Kauf von Bitcoins*.

*Also vielleicht – wir vom Unterhaltungs-Team haben eigentlich keine Ahnung davon. Wir wissen nur, wie man Geld ausgibt. Mit beiden Händen.



Das artsy-abgedrehte Video zu Crimers neuer Single «Bois Cry», die er nächste Woche hoffentlich auch aus den mobilen Boxen ballern wird. (Quelle: Youtube/Ultra Music)

So kuschlig waren die bisherigen 20x20-ÖV-Gigs



Bastian Baker am 16. Oktober auf dem Schiff in Luzern. (Video: F. Naef/A. Bavier)



Dabu Fantastic am 10. Oktober im Tram in Zürich. (Video: L. Müller/S. Ritter)



Nickless am 2. Oktober auf dem Schiff in Basel. (Video: L. Müller/S. Ritter)

(shy)