«Das Zugabteil ist manchmal unser Zuhause»

Nächsten Donnerstagabend, 24. Oktober, performen Lorenz Häberli (33) und Luc Oggier (30) alias Lo & Leduc in einem Tram in Bern – exklusiv und ausschliesslich für Userinnen und User von 20 Minuten.

Umfrage Und wo ist dein Büro? Auch im Zug. Lo & Leduc und ich haben da quasi einen Coworking-Space.

In einem Gebäude. Ohne Rollen. Ich bin ja kein/e Wilde/r.

Zuhause. Nackt arbeite ich am besten.

Wo auch immer mein Kopf gerade ist. #MindPalace

Pfff, Büro – ich bin Büezer, ich brauche Pyro, kein Büro.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Weil aber nicht unsere ganze Leserschaft im Waggon Platz hat, müssen wir ein bisschen aussieben. Du brauchst ein Ticket, um dabei zu sein – und das gibts nirgends zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. Nämlich hier oder in den nächsten Tagen auf drüben auf dem 20min.ch-Instagram.

Feiere mit uns Ju-Ju-Jubiläum!

Die Tram-Tanzerei ist Teil der Feierlichkeiten zum 20-Jahr-Jubiläum von 20 Minuten. Und diese erreichen ihren Höhepunkt in der famosen Birthday-Extravaganza am 8. November in Zürich.

Als Chriesi auf der Geburitorte verlosen wir zusätzlich unter allen, die beim Lo-&-Leduc-Tram-Gig dabei sind, Eintritte für die November-Party – hier klicken/tappen und mitmachen lohnt sich also mehr als Lotto spielen oder eine Haftpflichtversicherung*.

*Natürlich nicht, die brauchst du, okay?



Hier sind alle Acts, die für 20x20-Konzerte in öffentlichen Verkehrsmitteln spielen. (Video: Wibbitz/20 Minuten)



Ende August haben Lo & Leduc ihre EP «Hype» releast. Hier ist die Song-Auskopplung «Allei im Chino». (Quelle: Youtube/bakaramusic)

(shy)