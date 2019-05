100'000 Plays gibts im Netz für 920 Franken

In einer Video-Reportage des deutschen Reporter-Teams Y-Kollektiv behauptet ein Hacker, dass er in Deutschland gegen Bezahlung die Streamingzahlen von erfolgreichen Rappern manipuliert hat – und ihnen somit hohe Tantiemen und Chart-Platzierungen ermöglicht hat.

Seine Masche ist illegal, er hackt sich in die Spotify-Accounts echter User ein. Doch es gibt auch legale Wege, die Musiker heutzutage nutzen, um mehr Plays zu erreichen.

«Man kämpft um die limitierte Aufmerksamkeit der Nutzer», sagt Phil Indlekofer, der für Musiker Marketingpläne im digitalen Hörerzeitalter umsetzt.

«Es herrscht ein riesiger Content-Überfluss, da müssen Künstler alles Mögliche versuchen, um gesehen und gehört zu werden. Nur schon auf Spotify werden 40'000 neue Tracks pro Tag hochgeladen.» Gleichzeitig konkurrenzieren die Musiker aber auch mit anderen Content-Formaten wie Spassvideos auf Youtube oder eSports.

Bezahlte Werbung

Auf den meisten werbefinanzierten Streaming-Plattformen und auf Social Media können Künstler Werbung schalten. Der Vorteil: «Man kann genau auf die Hörer abzielen, die sich für die Musik interessieren», erklärt Indlekofer.

So kann ein Künstler je nach Plattform anwählen, dass sein Werbe-Post nur Nutzern ausgespielt wird, die auch sonst sein Genre oder ähnliche Künstler hören. Für 100 Franken kann man beispielsweise 5000 Plays auf Deezer generieren oder zwischen 6000 und 14'000 Views auf Youtube – abhängig allerdings von Faktoren wie Relevanz, Qualität, Zielgruppe und Land.

Klicks legal kaufen

Im Internet gibts zahlreiche Anbieter, die sich darauf spezialisiert haben, die Klickzahlen von Musikern zu pushen. Einer der bekanntesten in der Schweiz ist iGroove. Sie bieten in ihren Promotionen zum Beispiel 100'000 Plays für 930 Franken an – die dann verteilt auf Spotify, Apple Music, Google Play und Tidal generiert werden.

«Das geht garantiert über echte Streams und keine Streaming-Bots», erklärt Denny Kenel, Service Manager bei iGroove. Der gewünschte Effekt ist klar: «Positive Auswirkung auf die Algorithmen der Streamingdienste», verspricht iGroove auf der Webseite.

Das Modell funktioniert über Newsletter. «Wir haben einen Partner in den USA, der Playlists erstellt und diese per Newsletter an Hörer verschickt», sagt Kenel. Je nachdem kann es aber länger dauern, bis die angestrebte Klickzahl erreicht ist.

Wie Phil Indlekofer erklärt, gibt es bei diesen Angeboten Abstufungen. Will ein Künstler, dass die Plays aus einem bestimmten Land kommen, wird es teurer. «Gleichzeitig sind gekaufte Klicks keine Fans – was in der Industrie bekannt ist.»

Damit die Plays in die Charts einfliessen, ist es entscheidend, in welchem Land der Song gespielt wird. Wer einfach hohe Klickzahlen will, um in der Relevanz der Algorithmen zu steigen, erhält diese zu einem günstigeren Preis.

Playlist-Plätze

Auf den grossen Streaming-Plattformen sind ebenfalls Influencer tätig. Sie erstellen eigene Playlists und erreichen damit ein grosses Publikum. Künstler zahlen diesen Streaming-Influencern Geld, damit sie in der Liste aufgenommen werden.

Es gibt Fälle, in denen von Künstlern Geld für eine wöchentliche Platzierung auf den ersten Positionen verlangt wird. Jedoch sei Vorsicht geboten, denn 10'000 Follower bedeuteten noch lange nicht, dass die Playlist auch aktiv gehört werde, erklärt Indlekofer.

Künstler können zudem teils über Formulare oder über Agenturen und direkte Kontakte sich für kuratierte Playlists von Drittanbietern bewerben. Digster, Topsify und Filtr heissen einige der erfolgreichsten Playlists, auch Nike und Disney betreiben welche.

Darknet

Was in den illegalen Tiefen des Internets bezüglich Streaming möglich ist, ist wenig erforscht. «Man könnte dort auf jeden Fall Accounts für allerlei Plattformen kaufen und über diese dann Streams generieren», sagt Indlekofer. Welche Angebote, die ab 0.05 bis 15 Franken pro Account kosten, tatsächlich funktionieren, sei schwierig zu prüfen.



Mit diesem Video hat der Y-Kollektiv-Reporter Ilhan Coskun versucht, mittels gefakter Plays einen Hit zu landen.



Die ganze Reportage von Y-Kollektiv gibts hier.

