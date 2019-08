Warum du jeden Tag früh am Festival sein solltest

Die Headliner kennst du eh: Macklemore, Calvin Harris, Swedish House Mafia und The Chemical Brothers. Und dass du auch bei Billie Eilish, Charli XCX, Foals und Friendly Fires in die erste Reihe gehörst, versteht sich von selbst.

Mit uns bist du live in Glattbrugg dabei

Wenn sich Swedish House Mafia während ihres Gigs trennen, aus cashless unverhofft Vollfrust wird oder Billie Eilish plötzlich bei Foals mitmosht, liest du das zuerst im Liveticker hier auf 20min.ch respektive in der 20-Minuten-App. Unterhaltungs-Ungetüm Schimun Krausz (braunes Glace) und Venty-Vizepräsident Neil Werndli (gelbes Glace) berichten ab Mittwochnachmittag bis Samstagnacht direkt vom Gelände. (Foto: Valentina Sproge)

Darum haben wir hier für jeden Tag des Zürich Openair einen Act rausgesucht, der früh spielt und den du eventuell skippen würdest, weil du ihn nicht kennst – der aber wahnsinnig unverpassbar ist.

Mittwoch, 18:30, Tent Stage: Tommy Genesis

Vancouver, Kanada

Sound: Dreifach-Spagat zwischen moshpittigem Trap, tanzbarem Dancehall-Pop und schmusigem R&B

Unverpassbar, weil kaum jemand anderes so explizit über Sex rappen und singen kann, ohne dabei plump zu wirken. Und wenn ihre Show nur ein Zehntel so spektakulär ist, wie es ihre Musikvideos sind, wirst du bei ihrem Konzert kein einziges Mal blinzeln wollen.

Zur Vorbereitung: Der Track «100 Bad», weil er pumpt, zweideutig ist und sie im zugehörigen Video in Tampons und Hundewelpen badet.



(Quelle: Youtube/Tommy Genesis)

Donnerstag, 18:30, Tent Stage: Let’s Eat Grandma

Norwich, England

Sound: Wie wenn die Synthpop-Giganten Chvrches einen artsyeren Weg eingeschlagen hätten, statt mit Marshmello zusammenzuspannen.

Unverpassbar, weil man zwei Satzzeichen-Nerds, deren Bandname auf der Wichtigkeit korrekt gesetzter Kommas beruht (wenn du das nicht kapierst, solltest du mal wieder deinen Duden hervorkramen), einfach beklatschen muss.

Zur Vorbereitung: «Hot Pink», weil sexy poppig und gleichzeitig heftig mit den Doc Martens stampfend.



(Quelle: Youtube/Let's Eat Grandma)

Freitag, 20:15, Tent Stage: Mavi Phoenix

Wien, Österreich

Sound: So würde es klingen, hätte Kanye West M.I.A. nicht nur gesamplet, sondern wirklich mit ihr zusammengearbeitet.

Unverpassbar, weil die schampar geschmackssicheren Österreicher Bilderbuch ihre Landsfrau schon vor Jahren mit auf Tour genommen haben. Und wenn man sich in dieser Welt überhaupt noch auf etwas verlassen kann, dann auf die Sound-Spürnasen der vier Wiener.

Zur Vorbereitung: Die Melodie von «Romantic Mode» macht schneller süchtig als in Crack frittierte Smarties.



(Quelle: Youtube/Mavi Phoenix)

Samstag, 16:45, Main Stage: Alli Neumann

Hamburg, Deutschland

Sound: Kommen Falco, Jennifer Rostock, Alligatoah, Mia. und Drangsal in eine Bar...

Unverpassbar, weil sie die Hauptrolle im 2018er Film «Wach» gespielt hat. Darin wollen zwei Freundinnen so lange wie möglich ohne Schlaf auskommen – was ja so ziemlich die Definition von «Musikfestival» ist.

Zur Vorbereitung: Der Beat von «Monster» geht so schnell in die Hüfte wie der Refrain in den Kopf: «Welcome to Monster Mac / Du warst lange nicht mehr hier / Wo hast du dich versteckt / Pay to win / Log dich ein / Willst du mein Endgegner sein / Welcome to Monster Mac / Mein Highscore heiligt alle Mittel / Du bist Mittel zum Zweck / Ready or not / Power Attack.»



(Quelle: Youtube/Alli Neumann)

Das Zürich Openair steigt von Mittwoch, 21., bis Samstag, 24. August, in Glattbrugg ZH. Tickets sind via Festival-Website und Starticket erhältlich.

