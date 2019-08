«A$AP erhält ein Zimmer in einem sehr guten Hotel»

Der Gig ist fix

Die Versanstalter des Festivals in Orpund bei Biel können aufatmen: Der Headliner ihrer 20-Jahr-Jubiläumsausgabe ist bestätigt. US-Rapper A$AP Rocky (31) ist nach seiner Verhaftung in Schweden seit knapp einer Woche wieder frei.

«Direkt nach der Freilassung haben wir das Management kontaktiert. Und die Bestätigung bekommen, dass die Show stattfindet», erklärt Lukas Hohl vom Royal Arena. Der Gig ist also fix – obwohl der New Yorker noch verurteilt werden könnte.

Anfang August konnte A$AP Rocky Schweden verlassen und kehrte in die USA zurück. Am 14. August soll im Fall der gewalttätigen Auseinandersetzung in Stockholm ein Urteil verkündet werden. A$AP werde auch im Fall einer Verurteilung auftreten, sagt Hohl.

Die Macher sind unter Druck

Doch die Zeit drängt – denn ein Act von A$APs Kaliber bringt für die Organisatoren einen Extra-Aufwand mit sich. «Als die News kam, dass er frei ist, waren wir sehr erleichtert. Aber wir wussten auch: Jetzt müssen wir Gas geben. Wir sind schon etwas in Verzug geraten, weil wir abwarten mussten.» Die Vorbereitungen laufen deshalb unter Hochdruck.

Keine Sonderwünsche

Schon vor Rockys Festnahme erhielten die Schweizer Konzertveranstalter zwei Listen mit den Bedingungen, die A$AP für seine Show und den Schweiz-Aufenthalt einfordert.

Auf einem der sogenannten Rider ist festgehalten, welches Equipment der Rapper braucht. «Der andere ist für alles drumherum. Da ist zum Beispiel geregelt, was für ein Hotel er braucht. Er erhält natürlich ein Zimmer in einem sehr guten Hotel.»

Die weiteren Headliner

Das Konzert von A$AP Rocky findet am 17. August statt. Das Festival startet schon einen Tag früher. Weitere Headliner: Die französischen Kultrapper Suprême NTM mit ihrem letzten Festival-Gig.

Auch Schweizer Rapper werden für Höhepunkte sorgen: Mit Manillio, Nativ oder Cobee sind vielversprechende Namen auf dem Jubiläums-Line-up. Tickets gibts hier.

