Elton John spielt 2020 ein letztes Mal in der Schweiz

33

Millionen Mal ging der Song «Candle in the Wind» in der Version für die damals verstorbene Lady Diana über den Ladentisch. Damit hält Elton seit 1997 laut Rollingstone.de den Weltrekord für die meistverkaufte Single aller Zeiten.

5

Songs von Elton platzierten sich mehrere Wochen auf dem ersten Platz der Schweizer Hitparade: «Crocodile Rock», «I'm Still Standing», «Nikita», «Don't Let the Sun Go Down on Me» und «Something About the Way You Look Tonight / Candle in the Wind 1997».