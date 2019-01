Alle 39 Nominierten zum Durchklicken

Fünf Swiss Music Awards hat Musiker Bligg in den vergangenen Jahren bereits gewonnen – und nun könnten bald drei weitere Betonklötze dazukommen: Der 42-Jährige ist in den Kategorien «Best Male Act», «Best Album» und «Best Hit» nominiert. Doppelt freuen dürfen sich zudem Sophie Hunger, Lo & Leduc und Loco Escrito. Sie kämpfen in je zwei Kategorien um den Award.

Umfrage Wie wäre es mit einem kleinen Vorab-Voting? Welchem der drei nominierten Best-Hits-Acts gibst du deine Stimme? Lo & Leduc mit «079».

Loco Escrito mit «Adiós».

Bligg mit «Us Mänsch» feat. Marc Sway.

Manillio ebenfalls im Liveprogramm: Neben Anna Rossinelli und Bastian Baker steht neu auch Manillio (Bild) auf dem Line-up von SMA live im Luzerner Saal des KKL. Nebenan geht die eigentliche Preisverleihung, The Ceremony, über die Bühne, wo bislang Billie Eilish und Stress mit Comme1Flocon als Showacts bestätigt sind. Tickets für beide Säle sind bei (Foto: Keystone) Nebenundsteht neu auch(Bild) auf dem Line-up von SMA live im Luzerner Saal des KKL. Nebenan geht die eigentliche Preisverleihung, The Ceremony, über die Bühne, wo bislangundmitals Showacts bestätigt sind. Tickets für beide Säle sind bei Starticket und Ticketcorner erhältlich.

Auf der Website der Swiss Music Awards kannst du bis zum 11. Februar um Mitternacht für deinen Favoriten abstimmen.

Die Swiss Music Awards 2019 finden am Samstag, 16. Februar, im Luzerner KKL statt und werden ab 20.10 Uhr live auf SRF 2 sowie online übertragen.

