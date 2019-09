Altrocker Tool entthronen sogar Taylor Swift

Noch in der Nacht vor dem offiziellen Release-Tag am 30. August formten sich vor US-Plattenläden Schlangen: Fans fluteten landesweit die Stores, um sich ein Exemplar des neuen Tool-Albums zu sichern. Die Online-Shops sind indes ausgeschossen, auf Ebay werden CDs aktuell ab 90 Franken gehandelt, inklusive Versand, realistischer sind Preise ab 150 Franken.

Umfrage Würdest du für eine CD Schlange stehen? Klar! CDs und Platten sind ja auch Sammlerstücke.

Nur, wenn ich das Albumcover auch als Deko nutzen kann.

Nein, ist doch allein aus Umweltgründen heute nicht mehr vertretbar.

Ja, wenn das Album eh in Dauerschleife höre, tu ich damit ja auch der Umwelt einen Gefallen.

Wenn es dafür mehr Memes von Maynard J Keenan gibt: immer!

«Fear Inoculum» ist das fünfte Album der amerikanischen Prog-Metal-Band und deren erster Release seit «10,000 Days» 2006. In Norwegen, Belgien, Australien, Neuseeland und den USA steht es in der ersten Woche auf Platz eins der Charts. In der Schweiz landet «Fear Inoculum» direkt hinter Lana del Reys «Norman Fucking Rockwell» auf Platz zwei.

Tool lassen Taylor alt aussehen

Weiter bemerkenswert: Tool gaben ihre Musik am 2. August zwar für Streamingdienste frei, doch die Verkaufseinheiten, auf Grundlage derer die Charts ermittelt werden, gehen zum Grossteil auf CDs und Platten zurück. In den USA seien es 248’000 von gesamt 270’000 Einheiten, berichtet Digitalmusicnews.com.

Die Plattform vermutet, dass die Band aufgrund des hohen Preisniveaus der physischen Tonträger (in den USA wurde das Album original für 45 Dollar verkauft) in der ersten Verkaufswoche mehr Umsatz macht als Taylor Swift, die vergangene Woche noch mit «Lover» international die Spitzenplätze besetzte. Tool-Sänger Maynard J Keenan hat die News inzwischen selber kommentiert.

(mel)