«An meiner Party musste man mich raustragen»

Am Dienstag wird Anne-Marie (du kennst ihre Hits: «2002», «Ciao Adios» oder «Alarm») 29. Passend dazu hat die englische Popsängerin kürzlich die Single «Birthday» releast, eine Hymne über den Tag, an dem sie ausschliesslich macht, was sie will: «It's my birthday / I'ma do what I like / I'ma eat what I like / I'ma kiss who I like.»

Das Musikvideo zum neuen Song. (Quelle: Youtube/Anne-Marie)

Im Video-Interview oben verrät sie, mit wem sie ihren Geburi verbringt (und was passiert, wenn sie ihn zu heftig feiert und was man jemandem schenken soll, den man kaum kennt) – einen Teil davon feiert sie auf Youtube, wo sie um 15 Uhr live geht, singt und Fanfragen beantwortet.

Anne-Marie singt gern über ihren Ex und verrät Gründe fürs Schlussmachen. (Video: Schimun Krausz)

