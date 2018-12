Das sind die wichtigsten Alben des Jahres

Wir präsentieren dir die – selbstverständlich niemals vollständige – Liste der Alben, die es 2018 in unsere Playlist geschafft haben und wahrscheinlich auch noch eine Weile dort bleiben werden.

Umfrage Welches Album hast du 2018 rauf und runter gehört? ARIANA GRANDE! <3

Lil Peep – obwohl er von den Tantiemen wohl nicht mehr viel hat.

Im Radio lief ständig Cardi B, also ... Cardi B.

Alle meine Freunde hassen es, aber das neue Arctic-Monkeys-Ding hat mich easy geflasht.

Eminem – er war, ist und wird IMMER der Rap-Gott sein.

Kanye West, hauptsächlich wegen des wunderschönen Albumcovers.

Ich bin ein Kulturpessimist und höre deshalb keinen so neumodischen Quatsch. SLAAAAYER!!!!1!

Etwas völlig anderes, aber davon habt ihr eh noch nie gehört, ihr Kommerzschweine.



Ariana Grande – «Sweetener»

Ariana Grande hat eine richtig schlimme Zeit hinter sich: Nachdem sie den Terroranschlag bei ihrem 2017er Konzert in Manchester verdaut hatte, nahm sich ihr Ex 2018 das Leben. «Sweetener» klingt trotzdem lebensbejahend. Die starke Botschaft: Grande lässt sich auch von den härtesten Schicksalsschlägen nicht unterkriegen.



«Breathin» handelt von Panikattacken, doch selbst hier findet Grande einen positiven Twist. (Quelle: Youtube/Ariana Grande)

Lil Peep – «Come Over When You’re Sober Pt. 2»

Bei der jüngeren Generation war Emo-Rap dieses Jahr so beliebt wie nie. Lil Peep gehört zur Speerspitze des Genres. Er verstarb mit 21 Jahren an einer Überdosis. Posthum erschien «Come Over When You’re Sober Pt. 2». Daran lässt sich erkennen, wozu der Schwede noch fähig gewesen wäre.



Einer der berührendsten Songs des Jahres: Lil Peep und XXXTentacion – beide mittlerweile tot – singen gemeinsam über Depressionen. (Quelle: Youtube/Lil Peep)

Cardi B – «Invasion of Privacy»

Nach einer Kindheit in Armut wurde Cardi B Stripperin, entdeckte dann aber ihre Leidenschaft für die Musik. Im April erschien ihr erster Langspieler «Invasion of Privacy». Dank Hits wie «Bodak Yellow» und «I Like It» brach sie den Rekord als Solokünstlerin mit den meisten Songs in den Billboard-Charts: 13 Stücke besetzten gleichzeitig die Top 100.



Cardi B dominierte 2018 nicht nur Gossip-Seiten, sondern auch die Hitparaden. (Quelle: Youtube/Cardi B)

Arctic Monkeys – «Tranquility Base Hotel & Casino»

Weg mit den Gitarren – die sechste Arctic-Monkeys-Platte entstand komplett am Piano. Die Lyrics spielen ausserdem in einem Hotel auf der Oberfläche des Mondes. Das Konzeptalbum klingt wie eine Science-Fiction-Oper und führte die Band in eine spannende neue Richtung.



Die Arctic Monkeys erzählen die Geschichte eines lunaren Hotels. (Quelle: Youtube/Arctic Monkeys)

Eminem – «Kamikaze»

In den vergangenen Jahren hatte Eminem seinen Glanz verloren. Das Überraschungsalbum «Kamikaze» ist eine eindrückliche Rückkehr zur Form. Em gibt einen Dreck auf Erwartungen, geht in Sachen Beats keine Kompromisse ein und klingt so feurig wie in seinen besten Tagen – ein Mittelfinger gegen die Hater.



Nicht nur Eminems Album, auch sein Beef mit Machine Gun Kelly prägte das Musikjahr. (Quelle: Youtube/EminemMusic)

Kanye West – «Ye»

Nach einem Klinikaufenthalt wegen seiner bipolaren Störung wurde Kanye richtig produktiv: Im Sommer erschienen gleich fünf Alben, die er produziert hatte. Das bemerkenswerteste ist sein eigenes Werk «Ye». Der Egomane gibt sich darauf ungewohnt selbstkritisch und rappt offen über seine psychischen Probleme.



Kanye hatte dieses Jahr einen unglaublichen Output – mit «Yandhi» kündigte er ausserdem ein weiteres Album an, das in den kommenden Monaten erscheinen soll. (Quelle: Youtube/Lil Pump)

Welches Album hast du dieses Jahr rauf und runter gehört? Erzähl es uns in den Kommentaren!

