Country-Star stirbt mit 30

Bei einem Autounfall im US-Bundesstaat New Mexico ist die 30-jährige Countrymusikerin Kylie Rae Harris in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) ums Leben gekommen. Dies berichten diverse amerikanische Medien unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Associated Press.

Drei Fahrzeuge waren in den Crash verwickelt. Eine weitere Fahrerin, eine 16-jährige Frau, verlor dabei ebenfalls ihr Leben. Die dritte Person überlebte. Laut AP vermutet das zuständige Sheriffbüro, dass Alkohol mitverantwortlich am Zusammenstoss war. Details wurden noch keine veröffentlicht.

Harris war auf dem Weg ans Countryfestival Big Barn Dance in Taos, wo sie am Donnerstag einen Gig gehabt hätte.

Sie twitterte und instagrammte von unterwegs

Kurz vor dem Unfall twitterte sie noch, dass ihr Benzin nur knapp bis zur nächsten Tankstelle reiche:

Fuel range is 46 miles and I’m 36 from the nearest gas station



Dear baby Jesus please don’t let me get stranded in NM