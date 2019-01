«Baby Shark» kommt demnächst auf Netflix

Vor 12 Jahren frass sich ein kleiner Raubfisch in unsere Ohren. Mit dem Song «Kleiner Hai» schaffte Alexandra Müller alias Alemuel aus Stuttgart einen viralen Hit (1,1 Millionen Youtube-Aufrufe). Nun hat das Tier mit der markanten Flosse erneut zugeschnappt – und zwar in Form des Kinderliedes «Baby Shark». Aufgrund des mittlerweile weltweiten Erfolgs haben die Macher weitere Pläne mit dem Mini-Hai.

Gemäss Bloomberg.com arbeitet die südkoreanische Lehrmittel-Firma Pinkfong, die bereits 2015 den Song produzierte, derzeit an einer Reihe kurzer «Baby Shark»-Videos für den Streaming-Dienst Netflix. Bereits im März sollen sie erscheinen.

Zudem plant das Unternehmen eine Zeichentrickserie, ein Musical für den amerikanischen Markt sowie passende Spiele, wie der CEO Lee Seung-kyu in einem Interview mit dem amerikanischen Portal verrät.

Davon handelt der Song

Im Lied «Baby Shark» geht es um eine Hai-Familie – Baby, Mama, Papa, Oma und Opa –, die durch den Ozean schwimmen und nach Beute suchen.

Die zwei Kinder können – im Gegensatz zur deutschen Version – entkommen und singen ein Lied darüber. Mit dem kinderfreundlichen Text, dem eingängigen Beat und einem Tanz, der leicht nachzumachen ist, wurde der Track in Asien vor vier Jahren zum Dauerbrenner.

Platzierung in den US-Charts

Über den grossen Teich schwamm «Baby Shark» aber erst 2018, doch nicht minder erfolgreich. Zwischen Mainstream-Stars wie Cardi B oder Post Malone platzierte sich der Song erst auf dem 32., dann auf dem 38. Platz der Billboard Top 100.

Und in die Top 40 der US-Charts zu kommen, ist laut der «New York Times» nicht gerade einfach. Jimi Hendrix schaffte es nur einmal, Wu-Tang Clan nie.

Grund für die hohe Platzierung: Seit 2012 zählen zu den Billboard Charts auch die digitalen Verkäufe und Online-Streams.

Mehr als zwei Milliarden Klicks

Auf Youtube geht der Raubfisch nämlich durch die Decke. Über zwei Milliarden Klicks konnte das zwei Minuten und 16 Sekunden lange Musik-Video generieren.

Damit zählt der Clip zu den Top 30 der am meisten geklickten Youtube-Videos.

Promis machen die #BabySharkChallenge

Der Hype um das Raubtier ging auch an so manchen Hollywood-Stars nicht spurlos vorbei. So sang «The Late Late Show»-Moderator James Corden gemeinsam mit Schauspielerin Sophie Turner eine gefühlvolle Version des Songs in seiner Sendung.

Talkmasterin Ellen DeGeneres machte kurzerhand ihre eigene Version aus dem Song – statt «Baby Shark» singt sie «Ellen Show».

#KikiChallenge wird zur #BabySharkChallenge

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, wie Youtuber Sam Dubs anschaulich zeigt. Er lässt US-Präsident Donald Trump (72) den Track singen – mehr oder weniger.

Einige Personen wandeln sogar die #KikiChallenge oder #ShiggyChallenge um, die im Juli 2018 dank des Songs «In My Feelings» von Rapper Drake (32) zum viralen Trend auf den Social-Media-Plattformen wurde.

Der Clou: Man steigt aus einem fahrenden Auto aus, bevor man die Choreografie auf offener Strasse tanzt. Wie das mit dem «Baby Shark»-Song aussieht, siehst du oben im Video.



