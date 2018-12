Sie ist erst 16 – und schon 4 Milliarden Streams stark

Der erste Showact der Swiss Music Awards 2019 steht fest: Billie Eilish tritt live auf der Bühne des Luzerner KKL auf. Die Veranstalter haben damit einen Coup gelandet; denn die Amerikanerin ist der aktuell umjubeltste Pop-Act der Welt, unterhält fast zehn Millionen Instagram-Follower – und feiert kommenden Dienstag erst ihren 17. Geburtstag.

So laufen die SMA 2019 ab

Nach elf Jahren in Zürich werden die Swiss Music Awards am 16. Februar 2019 erstmals in Luzern überreicht. Genauer im



Nach elf Jahren in Zürich werden die Swiss Music Awards am 16. Februar 2019 erstmals in Luzern überreicht. Genauer im KKL, dessen Raumaufteilung ein neues Konzept erlaubt. Im Konzertsaal geht unter dem Label «The Ceremony» die eigentliche Preisverleihung über die Bühne. Dazu treten ausgewählte Acts auf – darunter Billie Eilish. Nebenan im Luzerner Saal wird voll auf Showcases gesetzt: Unter dem Brand «SMA live» spielen eine gute Handvoll Künstler kurze Gigs und stellen so ihre neue Musik vor. Und in der TV-Liveshow werden die zwei Teile kombiniert. Tickets für beide Säle sind jetzt bei Starticket und Ticketcorner erhältlich.

«Ich freue mich auf meinen ersten Besuch in der Schweiz und darauf, euch alle zu treffen», richtet die Durchstarterin ihren hiesigen Fans aus. Wir stellen sie vor. Mit fünf Facts.

Sie ist ein Streaming-Fixstern

Im Frühsommer gab Billie mit dem Khalid-Feature «Lovely» ihren Schweizer Hitparaden-Einstand und schaffte es Ende Oktober mit «When the Party's Over» auf Platz 29 unserer Charts . Aktuell hat die 16-Jährige fünf Songs in der hiesigen Spotify-Top-200 und hierzulande schon mehr als 14 Millionen Streams beisammen – weltweit sind es bereits knapp vier Milliarden Plays.



Wie Billies Goth-Tränen auf ihren Backen landeten, siehst du hier im Making-of. (Quelle: Youtube/Billie Eilish)

Mit elf schrieb sie ihren ersten Song

Mama Maggie brachte Billie und deren Bruder Finneas (21) das Songschreiben bei, und im Alter von elf Jahren hatte Eilish ihr erstes Lied fertiggestellt. Es heisst «Fingers Crossed» und dreht sich um eine Zombie-Apokalypse, wie sie gegenüber «Harper's Bazaar» verriet . Die Inspiration dafür kam von «The Walking Dead» – zusammen mit «American Horror Story» ihre Lieblingsserie. Ihr liebster Gruselfilm ist übrigens «The Babadook».



«Fingers Crossed» schrieb Billie mit elf. Was hast du so in diesem Alter gemacht? (Quelle: Youtube/ChillMusic 2.0)

Der Durchbruch kam mit 14

Für ein Tanzprojekt in der Schule sollte sie 2015 einen Song beisteuern. Ihr Bruder Finneas überliess ihr dafür «Ocean Eyes», das er für seine Band geschrieben hatte, aber fand, dass es «mit meiner Stimme echt gut klingen würde», wie sie gegenüber der «Teen Vogue» sagte . Vor zwei Jahren wurde die sanfte Popnummer offiziell veröffentlicht – und zählt mittlerweile fast 175 Millionen Spotify-Plays.



Und bald 54 Millionen Youtube-Klicks. (Quelle: Youtube/Billie Eilish)

Ihr Stil sucht seinesgleichen

Mode und Popmusik gehen seit jeher Hand in Hand – Billie Eilishs 90s-Baggie-Vollbreitseite war so jedoch noch nie auf der grossen Popbühne zu sehen. Zumindest in den letzten 20 Jahren nicht. «‹Kleidung und Fashion sind fast so etwas wie meine Schmusedecke – wie mein Verteidigungsmechanismus›, so sagte es Rihanna einst», meinte die Sängerin in einem Radiointerview , «sie bestimmen, wie ich mich fühle. Wenn ich schlecht gelaunt bin, liegt das wahrscheinlich an den Kleidern, die ich gerade trage.» Ihr Modegeschmack spiegelt sich auch in ihrem Merch wider, das sie auf einem eigens dafür aufgesetzten Insta präsentiert.

Sie spricht offen über ihre Krankheit

Seit ihrer Kindheit leidet Billie am Tourette-Syndrom. Nachdem Fans die Ticks aufgefallen waren, Compilations davon ins Netz gestellt und sich ob ihrem «Verhalten» verwirrt gezeigt hatten, machte die Musikerin ihre Diagnose Ende November publik . «Mein Tourette macht einfache Dinge sehr viel schwerer für mich», schrieb sie in ihrer Insta-Story, «aber meine Ticks sind nicht besonders auffällig, wenn man sich nicht darauf konzentriert.» Besagte Clips fände sie zudem nicht verletzend, sondern sogar «irgendwie witzig».



Ihre aktuelle Single «Come out and Play» – Apple schnappte sie sich für seine gross angelegte Weihnachtskampagne. (Quelle: Youtube/Billie Eilish)

Am 22. Februar spielt Billie Eilish zudem ihr erstes Schweizer Konzert in der ausverkauften Halle 622 in Zürich (upgegradet von der Härterei, nachdem diese praktisch sofort ausverkauft war).

