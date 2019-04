«An manchen Tagen hasse ich Instagram»

Am Donnerstag stellten die Organisatoren des Blue Balls Festival ihr 2019er Face vor – also den Newcomer-Act, der auf dem Poster zu sehen ist und den Event am 19. Juli im Luzerner KKL eröffnet.

Umfrage Gehst du ans Blue Balls Festival 2019? Klar, Pflichtbesuch.

Jetzt, wo ich RuthAnne gehört habe, auf jeden Fall.

Mal schauen.

Habe es nicht vor.

Veteranen und Geheimtipps in Luzern

Die 2019er-Ausgabe des Blue Balls Festival steigt vom 19. bis 27. Juli im und rund ums KKL in Luzern. Neben RuthAnne treten Musikergrössen wie Cat Power, Charlotte Gainsbourg und Curtis Harding auf, aber auch Newcomer wie Lily ­Moore, die Orchards und Wild Front. Tickets gibts unter Blueballs.ch.

20 Minuten ist Medienpartner. (Foto: Beat Kienholz) Die 2019er-Ausgabe des Blue Balls Festival steigt vom 19. bis 27. Juli im und rund ums KKL in Luzern. Neben RuthAnne treten Musikergrössen wie Cat Power, Charlotte Gainsbourg und Curtis Harding auf, aber auch Newcomer wie Lily ­Moore, die Orchards und Wild Front.

Dieses Jahr fiel die Wahl des Festival-Gesichts auf die Irin RuthAnne. Die 34-jährige Soulsängerin releast zwar erst seit etwa einem Jahr eigene Lieder, hat aber schon eine Menge Welthits für andere Künstler geschrieben – darunter «Too Little Too Late» von JoJo, «In the Name of Love» von Martin Garrix und Bebe Rexha sowie «Work Bitch» von Britney Spears.



RuthAnne singt nicht nur eigene Songs formidabel, sondern auch die anderer Popstars – und klingt dabei so wie diese. Der Clip war die Inspiration für unser Video ganz oben. (Quelle: Youtube/RuthAnne)

20 Minuten hat mit ihr an der Blue-Balls-Medienkonferenz im Luzerner Hotel Schweizerhof gesprochen.

RuthAnne über Britney ­Spears:

«Als ich am Song ‹Work Bitch› mitgeschrieben habe, wusste noch nicht, dass er für Britney Spears gedacht ist. Ein paar Monate später rief mich mein Co-Songwriter an und sagte: ‹Britney singt unser Lied.› Sie ist die Prinzessin des Pop – ein Teil ihrer musikalischen Geschichte zu sein, ist verrückt und unglaublich.»

... über TikTok:

«Mag ich. Ein Influencer lud ein Video mit meiner Single ‹Love Again› hoch und stellte einen Text über Selbstliebe dazu. Plötzlich machten alle mit. Mittlerweile hat der Hashtag #LoveAgain über zwei Millionen Views. Daraufhin habe ich mir ein eigenes Profil erstellt. Ich habe aber erst etwa 30 Follower.



«Love Again», RuthAnnes aktuellste Single. (Quelle: Youtube/RuthAnne)

... über «Game of Thrones»:

«Ich bin besessen von ‹Game of Thrones›. Ich hoffe zwar, dass Jon Snow gewinnt und den Thron besteigt, aber ich befürchte, dass er sterben wird.»

... über Instagram:

«Ein zweischneidiges Schwert. An manchen Tagen hasse ich es, weil ich mich zu sehr mit anderen und ihren tollen Leben, Körpern und Schuhen vergleiche. Super hingegen ist der direkte Draht zu den Fans. Wenn ich eine Nachricht bekomme wie ‹Dein Song ”The Vow” lief zu unserem Hochzeitstanz›, dann ist das grossartig und rettet meinen Tag.»



Hier kommt die Stimme der Irin voll zu tragen. (Quelle: Youtube/RuthAnne)

... über Baby Sussex:

«Ich hoffe, es wird ein gesundes Baby und wünsche Meghan nur das Beste. Aber ich habe nichts mit der Royal Family am Hut – vielleicht, weil ich Irin bin.

(shy)