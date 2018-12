Bist du Team Britney oder Team Christina Aguilera?

«Ich will zurück ins Jahr 1999 reisen und ‹Hit Me Baby, One More Time› singen», trällert Charli XCX (26) in der Throwback-Extravaganza «1999» zusammen mit Troye Sivan (23). Im zugehörigen Musikvideo (oben) überschlagen sich die beiden mit Popkultur-Referenzen an die 90er.

Umfrage Die 1990er... ...waren die popkulturelle Krönung der Menscheitsgeschichte.

...waren schon noch witzig. Oder? Oder habe ich die rosarote «Barbie Girl»-Brille auf?

...waren übel. Aber aus Fehlern kann man ja lernen, richtig?

...schweige ich tot. LALALALALALALALALA!

...sind mir unfassbar egal.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

«Es hat eine Menge Spass gemacht, in diese Rollen zu schlüpfen», schwärmt die Engländerin gegenüber 20 Minuten, «am besten gefallen hat mir die ‹Titanic›-Szene. Es war so lustig und lächerlich, dass Troye und ich nicht mehr aufhören konnten zu lachen.»

Kompromisse eingegangen

Sportliche dreieinhalb Minuten dauert der Clip – da bleibt das eine oder andere 90s-Popkultur-Juwel auf der Strecke. «Es ist schade, dass ich mich nicht als Britney verkleiden konnte», gibt Charli zu, «und auch grossartige Filme wie ‹Clueless› hatten keinen Platz.»

Die Sängerin und Liederschreiberin hat mit «1999» dem Eurodance-Jahrzehnt ihre Liebe erklärt. Doch was, wenn sie sich entscheiden müsste zwischen 1990er-Trends wie Latzhosen und Baggy Pants oder Pop-Lieblingen wie Britney Spears und Christina Aguilera? Das wollten wir von ihr wissen: