Nach den ersten Songs bemerkte Crimer (29), wie fehlerfrei unsere Leserinnen und Leser seine Stampfpop-Nummern mitsingen konnten, und meinte: «20 Minuten hat euch sicher befohlen, meine Texte auswendig zu lernen.»

Quatsch, an unserer Verlosung haben eben wahre Fans mitgemacht – und die tanzten am Donnerstagmittag während dieses exklusiven Gigs im Rahmen der 20-Jahre-20-Minuten-Feierlichkeiten zu Hits wie «Bois Cry», «Hours», «Brother­love» und sogar einem Cover von Justin Timberlakes «My Love» samt Red-Hot-Chili-Peppers-«Give It Away»-Intermezzo.

Zum Schluss war Crimer positiv überrascht

Da wurde es in den schmalen Gängen des Thurbo-Zugs von St. Gallen nach Lichtensteig und retour schnell eng. Weshalb Crimer – der diesen Namen zu Recht trägt – die SBB-Regeln aushebelte und rief: «Tanzt auf den Sitzen! Die Busse geht auf mich.»

Zum Schluss meinte der Ostschweizer Musiker: «Ich hätte nicht gedacht, dass ein Konzert im engen Zug so gut werden kann.» Es ist ein 20-Minuten-Event, Crimey, hast du etwa was anderes erwartet?

Diese Show war die fünfte und letzte der ÖV-Gig-Reihe, die wir zum 20. Geburtstag von 20 Minuten veranstaltet haben. Die Recap-Videos der anderen Konzerte gibts hier unten – und nächste Woche steigt unsere grosse, ach was, gigantische Geburiparty. Mehr dazu erfährst du in ein paar Tagen.



