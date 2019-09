DJ Antoine macht den Bratwurststand zum Club

Die Idee

DJ Antoine (44) bringt seine legendäre Houseworks-Reihe zurück, mit der er seine Karriere lanciert hat. Und er verlegt sie an neue Orte: Im September und Oktober spielt er vier Sets, wo sonst keine Partys stattfinden. In Basel etwa im Klingeli, einer ehemaligen Rotlicht-Bar, und in Zürich macht Antoine den ersten Stock des legendären Bratwurststandes Sternen Grill für zwei Stunden zum Club.

Die Idee dahinter: «Ich wollte endlich wieder mal ein paar Shows in der Schweiz spielen.» Dafür hat er kleine, besondere Orte gesucht. «Weil es hier zurzeit wenige House-Partys gibt, lege ich den Fokus voll auf den Sound», erklärt der Basler Hit-Musiker.

Der Abend

Die vier Houseworks-Shows in Basel, Bern, St. Gallen und Zürich dauern jeweils zwei Stunden. Antoine bestreitet den Hauptteil mit seinem Wegbegleiter Mad Mark – an jedem Ort sind aber auch lokale DJs eingeladen.

Auch Antoines Sohn Sebastian Konrad (19) wird mit dabei sein: Er legt in Bern im Karma Club mit seinem Papa auf. Die DJ-Gigs werden auch von einem Video-Produktionsteam gefilmt und auf Youtube live gestreamt.

Die Show

Party-Start ist jeweils um Mitternacht herum. Der Houseworks-Relaunch ist angelehnt an die bekannten Boiler-Room-Shows , die auf der ganzen Welt in kleinen Underground-Clubs stattfinden und jeweils ebenfalls live gestreamt werden.

«Wir wollen die Räume zum Kochen bringen», sagt Antoine. Es wird keine Bühne geben, auf denen die DJs thronen. «Die Leute können sich rund ums Pult herum verteilen und den Groove ganz nah mitfühlen.»

Für Antoine steht die Musik im Zentrum. «Ich will einfach echte House Music spielen – und ohne Druck, alle Hits bringen zu müssen.» Es dürfe auch mal ein experimenteller Track sein, der etwas länger läuft.

(fim)