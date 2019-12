Warum trifft sich Dabu mit Stripperin Amber?

David Bucher aka Dabu hat jetzt eine eigene, kleine Talkshow. Auf Youtube erscheinen gerade im Wochenrhythmus neue Videos, in denen sich der Zürcher Musiker mit ihm unbekannten Menschen unterhält. Rund 15 Minuten dauern die Gespräche.

Die Serie heisst «Jagge Talks». Die Idee dahinter kommt von der aktuellen Single seiner Band Dabu Fantastic. In «Jagge» singt Dabu über die Innentasche seiner Lieblingsjacke. «Die Jacke ist ein Symbol fürs Leben, die Innentasche dafür, was sich im Leben ansammelt. Darunter sind auch Dinge, die man vielleicht nicht jedem erzählt.»

«Die Jacke ist ein Symbol fürs Leben.»

Doch genau darum soll es in den Jagge Talks gehen. So spricht Dabu mit Gleisbauer Sven etwa über die Trennung von seiner Frau. Und Stripperin Amber erzählt, wo sie in ihrem Job manchmal an ihre Grenzen kommt.

«Wir dachten, es wäre cool, in der Nacht zu drehen. Ich bin eh eine Nachteule. Und das verbindet mich mit den Leuten: Sie arbeiten alle in der Nacht.» Wie Dabu als Musiker meistens auch.

Auch der Host selbst öffnet sich in den «Jagge Talks» – und spricht etwa über Selbstzweifel, die ihn auf der Bühne überkommen, wenn ein Gig nicht nach seinen Vorstellungen verläuft.

«Ich habe mich aufs Glatteis gewagt.»

«Ich war überrascht, was sie mir alles erzählt haben», sagt Bucher. Er ist happy, dass die Idee letztlich aufging. «Ich habe mich aufs Glatteis gewagt. Und zwar in meinen Sommerschuhen, so hat es sich für mich angefühlt.»

Sechs Folgen hat Dabu mit einem kleinen Team abgedreht. Sie hätten bereits über eine zweite Staffel gesprochen – er wäre dabei. Und könnte sich auch vorstellen, dass die Folgen im Fernsehen ausgestrahlt würden. «Wieso nicht? Es hat mir so viel Spass gemacht und war eine neue Erfahrung für mich. Ich finde, wir sollten uns immer wieder aufs Glatteis wagen, um daran zu wachsen.»



(fim)