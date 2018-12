Ed Sheeran hatte 2018 keine Chance gegen sie

Die GfK, welche die Hitparade erhebt, bestätigt: Noch nie gab es bei den hiesigen Jahrescharts eine Schweizer Doppel-Nummer-Eins. «079» (uuund der Ohrwurm ist zurück, sorry) von Lo & Leduc ist die Single, die 2018 in unserem Land am meisten gekauft und gestreamt wurde. Und Trauffers «Schnupf, Schnaps + Edelwyss» ist kumuliert das meistverkaufte und -gehörte Album des Jahres.

Umfrage Du und Schweizer Musik – wie versteht ihr euch? Wir lieben uns heiss und innig und denken sogar übers Zusammenziehen nach.

Wir mögen uns und treffen uns gerne ab und zu auf ein Bier.

Wenn wir uns auf der Strasse begegnen, endet das schnell in einer Schlägerei.

Wir kennen uns gar nicht.



«Es ist natürlich eine riesengrosse Freude. Eigentlich können wir das gar nicht begreifen», lassen Lo & Leduc zu ihrem (durchaus absehbaren) Erfolg ausrichten und fahren fort: «Was mit einem Gratis-Album (‹Update 4.0›) begann, ist zu einer unglaublichen Geschichte geworden. Wir werden dieses Jahr wohl nicht so schnell vergessen.»

Oben in der Bildstrecke zeigen wir dir die Top 10 der Schweizer Jahrescharts in den Kategorien Singles und Alben. Bei letzteren wird übrigens ersichtlich, dass hiesige Musik in Langspielform äusserst beliebt ist.



Nach dem durchschlagenden Erfolg von «079» lieferten Lo & Leduc im Sommer ein offizielles Musikvideo nach. (Quelle: Youtube/bakaramusic)



So klang der spätere Hit übrigens, als er sich noch im Demo-Stadium befand. (Video: Tamedia)



«Geissepeter» von Trauffers Nummer-Eins-Album «Schnupf, Schnaps + Edelwyss» sorgte Ende 2017 für Diskussionen. (Quelle: Youtube/TraufferVEVO)

(shy)