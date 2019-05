Der ESC wird für Luca Hänni zum Karriere-Boost

Kurz vor 16 Uhr verkündete SRF-Hitparaden-Moderator Michel Birri die News: Luca Hänni ist mit seinem ESC-Song «She Got Me» auf Platz eins der Schweizer Charts. Damit schreibt der Berner Musiker seine Eurovision-Erfolgsstory auch eine Woche nach dem Final weiter.

«She Got Me» ist die erste Schweizer Nummer eins seit Lo & Leducs «079» am 12. August 2018 nach 21 Wochen an der Spitze entthront wurde. Innert drei Wochen ist Hännis Song in zwei grossen Sprüngen von Platz 75 nach ganz oben geklettert.

Luca Hänni steht heute bereits zum zweiten Mal an der Spitze der Charts: Als Teil des Promi-Chors, der für die Migros die Weihnachtsnummer «Ensemble» einsang, war der 24-Jährige schon Ende 2014 Schweizer Nummer eins.

Dass er jetzt mit einem eigenen Song ganz oben ankommt, ist ein Meilenstein. Er gehört zu einem überschaubaren Kreis von einheimischen Künstlern, denen das gelungen ist. «Ich bin überglücklich», sagt Luca. Die ESC-Teilnahme wird für ihn denn auch weit über den vierten Rang hinaus ein Erfolg: «She Got Me» zahlt sich für Hänni in verschiedenen Bereichen aus.

Auf Instagram hat Luca nach seinen Auftritten einen beeindrucken Fan-Zuwachs geschafft: Am Tag nach dem Halbfinal knackte er die 200'000-Follower-Grenze, nach dem Final kamen innert 24 Stunden noch einmal 60'000 dazu.

Aktuell steht er bereits bei 286'000 Followern. Gemäss der Analyse-Seite Socialblade.com hat er in einem Monat somit über 100'000 Follower gewonnen. Die stark vergrösserte Reichweite ist natürlich auch für Werbe-Deals und den Merchandise-Verkauf lukrativ.



Fans feiern ESC-Held Luca Hänni am Flughafen. (Video: 20 Minuten und SDA)

Auch auf Youtube legt Luca stetig zu. Socialblade.com weist ihm für die letzten 30 Tage 2,6 Millionen Plays aus, was einer Steigerung um 400 Prozent entspricht. Zudem kann er knapp 17'000 neue Abonnenten verzeichnen.

Mit seiner aktuellen Youtube-Reichweite liegen für Hänni geschätzte Einnahmen von bis zu 10'000 Franken pro Monat drin.

Bei Spotify kommt «She Got Me» auf 8,4 Millionen Streams, über 1,3 Millionen Nutzer hören Lucas Musik zurzeit regelmässig. Für einen Schweizer Künstler sind das ausserordentliche Zahlen.

Sowohl im iTunes- wie im Google-Play-Store ist der Song auf Platz eins. Wie Lucas Label Musikvertrieb auf Anfrage bestätigt, wurde die Single weltweit schon über 10 Millionen Mal gestreamt.

Nicht nur auf den Streamingportalen, auch bei den Schweizer Radios ist «She Got Me» ein Hit. In den vergangenen vier Wochen wurde der Song gemäss Airplay.ch gut 1000 Mal gespielt. In dieser Erhebung fehlen allerdings kleinere Radiostationen.

Luca ist im Radio zurzeit der meist gespielte Schweizer Künstler – vor Loco Escrito mit «Punto» und Stefanie Heinzmann mit «Mother's Heart».

Das ist für Hänni auch finanziell lukrativ. Denn mit jedem Mal verdient er dank Urheberrechtsentschädigung mit – je nach Sender bis zu 7.70 Franken pro Play. Dieses Geld muss er sich allerdings mit den Co-Autoren des Songs teilen.

In den nächsten Wochen und Monaten wird Luca regelmässig live auftreten, auf Lucas Webseite sind aktuell Shows in der Schweiz, in Deutschland und in Spanien angekündigt. «Weitere Termine folgen in Kürze», steht unter den bisher gelisteten Shows.

Es dürften Konzerte in weiteren Ländern folgen. Und die Gagen dürften für Luca ebenfalls wachsen.



Auf diesen Auftritt kommen jetzt weitere: Luca vergangenen Samstag im ESC-Final. (Video: SRF)

