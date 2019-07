Die Swiss Music Awards verlieren ihren Chef

Er durfte neben der vereinten nationalen Musikelite so manchen internationalen Star auf dem Teppich begrüssen, zuletzt war Überfliegerin Billie Eilish (17) der grosse Glamourgast. Bei der 12. Austragung der Swiss Music Awards im Februar ging Oliver Rosa aber mit seiner Familie über den roten Teppich. Es war sein letztes Mal als Executive Producer.

Weils so schön war: Billie Eilish im Interview mit 20 Minuten bei den Swiss Music Awards 2019. (Video: 20 Minuten)

Oliver Rosa gibt die Geschäftsleitung der Swiss Music Awards ab. 2008 hatte der 45-Jährige schon die erste Austragung verantwortet und die SMA über die Jahre zu einem der wichtigsten Musik-Events der Schweiz gemacht. Er bleibt den SMA in einer beratenden Funktion verbunden.

Während die ersten Betonklötze noch im Zürcher Kaufleuten verliehen wurden, ging die Awardshow 2018 nach einigen Jahren im Hallenstadion erstmals im Prestigesaal des Luzerner KKL über die Bühne.

Oliver Rosa will sich nun auf seine Arbeit als Musikmanager und Partner bei der Künstleragentur Gadget Entertainment fokussieren. Seine Nachfolge sei gesichert, sagt er. Hier beantwortet der abtretende SMA-Chef die wichtigsten Fragen zum Führungswechsel.

Du hast die Swiss Music Awards erfunden und geprägt. Wieso hörst du auf?

Der Anlass hat sich als relevanter Entertainment-Event etabliert. Nach den vielen intensiven Jahren und der erfolgreichen Konzeptanpassung stimmt der Zeitpunkt für mich. Zudem bringt ein Wechsel neue Impulse. Die Branche ist im Wandel, vieles verändert sich.

Wie wird es mit den SMA weitergehen?

Die neuen Crews um die Agenturen Aroma & FS Parker/Activation sind voller Tatendrang und haben gute Ideen. Mir war wichtig, an einer neuen Lösung mitzuarbeiten, an die ich glaube. Das ist nun so – ich bin zuversichtlich.

Wird die Awardshow auch 2020 in Luzern über die Bühne gehen?

Mit dem KKL Luzern fanden bereits Gespräche statt. Das Team wurde über die Vorgänge informiert und sie haben erste Vorschläge vorgelegt. Die Location und auch Luzern als Veranstaltungsort haben gut funktioniert und passen zur Veranstaltung.

Was wünschst du dir für die Zukunft der Swiss Music Awards?

Dass das Format weiter an Bedeutung gewinnt, auch unter dem Jahr und über alle Sprachregionen hinaus.

Die 13. Ausgabe der Swiss Music Awards ist für den 29. Februar 2020 angesetzt. 20 Minuten ist Medienpartner.

(fim)