Die ersten Schweizer Festivals werden abgesagt

Der Bundesrat hat am Donnerstagnachmittag erste Schritte zum Lockdown-Exit bekannt gegeben – und viele Punkte noch offen gelassen. Darunter, wie es mit den Grossveranstaltungen und damit mit dem Schweizer Festivalsommer weitergeht. Dies solle in einer der nächsten Sitzungen besprochen werden.

Einige Veranstalter haben trotz des Nicht-Entscheids bereits Konsequenzen gezogen: Das prestigeträchtige Paléo Festival (19. bis 25. Juli) in Nyon hat seine 45. Ausgabe aufs nächste Jahr verschoben, wie die Macher per Mitteilung bekannt geben.

Blue-Balls-Tickets werden rückerstattet

Auch die Verantwortlichen des Rock the Ring (17. bis 19. Juni) verschieben ihr Openair auf 2021, genauso wird mit dem Argovia Fäscht (5. und 6. Juni) verfahren. Bereits gekaufte Argovia-Fäscht-Tickets behalten ihre Gültigkeit für 2021, wie die Organisatoren in einem Statement schreiben.

Anders beim ebenfalls gecancelten Blue Balls Festival in Luzern (17. bis 25. Juli): Weil die Besucherinnen und Besucher dort gezielt Karten für einzelne Konzertabende kaufen, werden gemäss Mitteilung alle Tickets rückerstattet.

Den Juni-Festivals stehen noch intensivere Besprechungen bevor

Bei vielen anderen Veranstaltern herrscht nach wie vor grosse Unsicherheit. Dass der Bundesrat mitteilte, erst später etwas zu den Grossanlässen im Juli und August sagen zu können, ärgert Thomas Dürr vom Greenfield Festival, das vom 11. bis 13. Juni in Interlaken steigen soll: «Wie es aussieht, hat der Bundesrat den Festivalmonat Juni vergessen, das ist nicht gut und auch nicht verständlich. Wir werden nun prüfen müssen, was wir hier machen können, und informieren dazu so bald wie möglich.»

Ähnlich siehts beim Openair St. Gallen (25. bis 28. Juni) aus. «Wir hätte uns einen Entscheid zu Sommerveranstaltungen gewünscht und müssen uns jetzt noch einmal im Team beraten», so Sprecherin Nora Fuchs. Das schreiben die Macher auch auf Instagram und fügen an, dass sie sich diesbezüglich «mit anderen Festivals austauschen»:

Die Street Parade bleibt auf Kurs

Openair-Frauenfeld-Chef Joachim Bodmer bedauert ebenfalls, dass es zu keiner Entscheidung gekommen ist: «Entsprechend können wir leider keine neue Aussage machen.» Sein Festival soll vom 9. bis 11. Juli stattfinden.

Eine Ausweitung des Verbots von Grossveranstaltungen würde auch die Street Parade treffen, die am 8. August in Zürich steigen soll. Weil noch nichts entschieden wurde, lässt Sprecher Stefan Epli ausrichten: «Wir arbeiten mit Hochdruck weiter.»

«Nicht-Entscheid ist eine Katastrophe»

«Der Nicht-Entscheid des Bundesrats ist eine Katastrophe», sagt Christoph Bill, Präsident des SMPA, des Branchenverbands der Schweizer Konzert-, Show- und Festivalveranstalter. «Diese Situation der Ungewissheit muss beendet werden, weil sie zur Folge hat, dass niemand Tickets kauft und die Veranstalter keine rechtliche Grundlage haben, um ihre Events allenfalls absagen zu können.»

Die ersten Festival-Absagen könnten durchaus einen Dominoeffekt auslösen, sodass sich weitere Veranstalter und auch Künstler zurückziehen. Die Organisatoren der Festivals, die noch nicht abgesagt wurden, müssten sich nun erneut beraten und die Situation gut analysieren. «Es wird sicher welche geben, die bis zum endgültigen behördlichen Verbot weiterplanen werden», so Bill.

