Diese Acts darfst du diese Woche nicht verpassen

Diese Woche findet in Zürich das Red Bull Music Festival statt. Hippe Acts aus aller Welt mischen die Stadt bis Samstagnacht musikalisch auf – den Start machen Mittwochabend das Berliner Kollektiv KitschKrieg und der neue Deutschpop-Juwel Alli Neumann. Auch diese Schweizer Schätze dürft ihr euch nicht entgehen lassen.

Umfrage Hörst du Musik aus der Schweiz? Hin und wieder mal.

Klar! Was für eine Frage.

Nöö – ich mags lieber international.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Zu House, Cloud-Rap und Trap in die Nacht hinein raven: Berner Mumble-Rap Durchstarter Cobee performt am Donnerstagabend in der Kanonaegass Bar und hat gleichgesinnte DJ-Freunde dabei.

Der Freitagabend im Kunstraum Walcheturm wird elektronisch und experimentell. Nebst Synthesizer-Ausstellung und angesagtem UK-Act Floating Points nicht zu verpassen: Zürcher Produzent Xzavier Stone und seine sphärischen Hip-Hop-Klänge.

In der alten Kaserne steigt am Samstag eine grosse Techno-Sause mit internationalen DJs. Der Geheimtipp des Abends kommt aber aus eigenen Reihen. Luzernerin Na Dee verschmilzt in ihren Sets gekonnt Disco, Funk, House und Techno.

Eine Übersicht über die Shows und Acts sowie Tickets gibts hier. 20 Minuten ist Medienpartner.

(zen)