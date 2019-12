Diese Songs wurden 2019 am meisten gestreamt

Der Musik-Streaming-Gigant Spotify hat seine Jahresbestenlisten veröffentlicht. In der Schweiz hat 2019 ein Künstler dominiert: Capital Bra (25) ist der meistgestreamte Einzelkünstler – und sein Album «CB6» das meistgehörte.

Umfrage Wie hörst du Musik? Ich streame auf der Plattform meines Vertrauens.

Ich streame von mehreren Plattformen.

Ich höre digital, aber nur gekaufte Songs.

Analog – for the Soundqualität!

Damit ist auch klar: Hip-Hop ist das beliebteste Genre auf der Plattform. Beziehungsweise: Deutschrap. Denn hinter Capital Bra sind mit RAF Camora und Samra zwei weitere Genre-Kollegen platziert.

Die meistgestreamten Künstlerinnen und Künstler

1. Capital Bra2. RAF Camora3. Samra4. Ed Sheeran5. Billie Eilish

Die meistgestreamten Songs in der Schweiz

1. «Señorita» – Camila Cabello, Shawn Mendes2. «Someone You Loved» – Lewis Capaldi3. «Bad Guy» – Billie Eilish4. «Con Calma» – Daddy Yankee, Snow5. «Shallow» – Lady Gaga, Bradley Cooper

Die meistgstreamten Alben

1. «CB6» – Capital Bra2. «When We Fall Asleep, Where Do We Go?» – Billie Eilish3. «Hollywood's Bleeding» – Post Malone4. «Berlin lebt 2» – Capital Bra und Samra5. «Collaborations No.6» – Ed Sheeran

Die meistgehörten Playlists

1. «Today's Top Hits»2. «Songs to Sing in the Car»3. «RapCaviar»4. «Happy Hits!»5. «Motivation Mix»

Die meistgestreamten Podcasts

1. «Fest & Flauschig»2. «Gemischtes Hack»3. «Verbrechen»4. «Echo der Zeit»5. «Die Sprechstunde – mit Moser & Schelker»

Meistgestreamte Podcast-Genres

1. Comedy2. Kultur3. Lifestyle und Gesundheit4. Nachrichten und Politik

Ab dem 5. Dezember können Spotify-Nutzerinnen und -Nutzer ihre persönlichen Bestenlisten via Spotify.com/wrapped erstellen lassen. Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Jahresrückblick gibts oben.

(fim)