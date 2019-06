Dürfen Männer noch oben ohne an Festivals?

Open-Airs können schweisstreibend sein, nicht nur während Hitzewellen wie jetzt. Für Männer ein Vorteil: Im Hochsommer sind viele Festivalgänger mit nacktem Oberkörper zu sehen.

Umfrage Was meinst du zum Oben-ohne-Verbot für Männer bei Partys und Festivals? Ob Frau oder Mann – jeder soll sich so anziehen, wie man sich wohlfühlt.

Ich finds gut, das zeigt Solidarität.

Ich finds gut, das zeigt Anstand und Respekt vor den Mitmenschen.

Alle sollten oberkörperfrei rumlaufen können!

Absoluter Schwachsinn.



Frauen hingegen nicht – mit freiem Oberkörper herumzulaufen, ist für sie oft nicht möglich, ohne Blicken und Bemerkungen ausgesetzt zu sein. Deshalb verzichten sie.

Wie Ze.tt berichtet, galt beim Fusion-Festival in Norddeutschland schon letztes Jahr «No Shirt – No Service». Auch bei deutschen Party-Veranstaltern soll diese Regel immer häufiger gelten. Männer müssen ihr Oberteil anlassen, aus Solidarität – schliesslich entkleiden die Frauen sich auch nicht. Es ist eine Frage der Gleichberechtigung.

Wie siehts in der Schweiz aus: Dürfen Männer ihre Oberteile hier noch ausziehen? 20 Minuten hat nachgefragt.

Gurtenfestival

«Mit Stolz dürfen wir sagen, dass wir eines der wenigen Festivals in der Schweiz sind, das mehr weibliche als männliche Besucher hat. Probleme oder Reklamationen wegen Männern ohne T-Shirt sind uns seitens weiblicher Besucher nicht bekannt. Wir sind überzeugt, dass das auch kein Thema in der Zukunft sein wird», so Festival-Sprecher Simon Haldemann.

Openair Frauenfeld

OAFF-Chef Joachim Bodmer: «Am Openair Frauenfeld gibt es keine Regelung bezüglich T-Shirts. Wir versuchen grundsätzlich, nur so viel wie nötig zu verbieten. EinOben-ohne-Verbot für Männer ist in Zukunft nicht denkbar.»

Openair Zürich

«Nackte Oberkörper von Männern waren bei uns nie eine Problematik. Daher sehen wir hier auch keinen Handlungsbedarf. Unsere Gäste kommen jedes Jahr so bunt wie möglich. Sie geben sich häufig sehr viel Mühe, was wir richtig toll finden. Eine Kleiderregelung gibt es nicht», so Kommunikationsleiter Sebastian Esser.

Queens of Hip-Hop Bern

Pia Portmann, Mitglied des Kollektivs, erklärt: «Bei uns gibt es noch keine solche Regelung. Wenn sich irgendjemand aber unwohl fühlt, weil sich irgendjemand auszieht, werden wir das Gespräch suchen. Es ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, womit Cismänner ihre Privilegien hinterfragen und Rücksicht nehmen können. Wir begrüssen es, wenn sie sich nicht ausziehen!»

Openair Lumnezia

«Um die unkomplizierte Stimmung beibehalten zu können, beschränken wir uns auf möglichst wenige Vorschriften, diese beziehen sich besonders auf den Bereich Sicherheit. Bei uns kann jeder die Festivaltage so verbringen, wie sie/er sich wohl fühlt. Ob mit oder ohne T-Shirt, im Bikini und kurzen Hosen, in Flip-Flops oder Wanderschuhen, mit Waschbrett- oder Bierbauch, mit Augenringen oder perfekten Augenbrauen – Hauptsache, man fühlt sich wohl», so Mediensprecherin Catia Tschuor.

Openair Gampel

Gampel-Medienchef Olivier Imboden: «Natürlich dürfen die Männer ihr T-Shirt ausziehen. Grundsätzlich gibt es dazu keine Regeln. Wir behandeln das Thema auch nicht genderspezifisch, wenn Frauen dasselbe tun, werden wir sicher nicht einschreiten. Jedoch findet dies aus bekannten Gründen meist nicht statt. Es gib sogar Konzerte, an denen die Bands die Zuschauer dazu aufrufen, ihr T-Shirt auszuziehen, zum Beispiel Marteria. Wir sehen keinen Grund, so etwas zu verbieten.»

Wie sich Männer letztes Jahr auf den Schweizer Festivals angezogen haben, siehst du in der Bildstrecke.

