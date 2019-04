Ein Schweizer inspirierte BTS zum neuen Album

Am Freitag veröffentlichten BTS ihr neues Sieben-Songs-Album «Map of the Soul: Persona». Auf sämtlichen Social-Media-Plattformen wurde der Release direkt zum globalen Trend-Thema.

Die neuen Rekorde

Das Musikvideo «Boy With Luv» mit der US-Sängerin Halsey (24) erreichte nach 24 Stunden mehr als 78 Millionen Klicks und generierte 6,6 Millionen Kommentare. Nach 37 Stunden knackte das Video die 100 Millionen-Views-Marke – das ist Rekord. Schon das Teaser-Video stieg vorab, als erster Trailer überhaupt, in die «Billboard»-Youtube-Charts auf Platz 17 ein.

C.G. Jung war die Inspiration

Der Albumtitel «Map of the Soul: Persona» (zu deutsch «Die Landkarte der Seele: Persona») verweist auf die Theorien des einflussreichen Schweizer Psychiaters Carl Gustav Jung, der 1961 verstorben ist. Der aus den USA stammende und in Zürich arbeitende Psychologe Murray Stein hat 1998 ein Buch mit demselben Titel als Einführung in Jungs Theorien veröffentlicht.

BTS bieten das Buch in ihrem Shop in einer koreanischen Version zum Verkauf an. Steins Buch und Jungs Arbeit hätten «einen grossen Einfluss» auf die Entstehung des Albums gehabt.

BTS album “Map of the Soul:Persona” to be released on Friday. pic.twitter.com/i07Izl3q6u — Murray W Stein (@murraywsteinII) April 10, 2019

📢 Hey, ARMY!



As you may know by now, Murray Stein's book 'Jung's Map of the Soul' has had a big influence on @BTS_twt' upcoming album #MAP_OF_THE_SOUL_PERSONA.



If you could ask Dr. Stein one question, what would it be?



👉 Submit your question here: https://t.co/1qdEvMkiQT 🌟 pic.twitter.com/2LWkk8XnoQ — ARMY MAGAZINE (@ARMYMAGofficial) April 5, 2019

Hilfe von Ed Sheeran

Die Jungs haben für das Album selbst fleissig Lieder geschrieben und produziert. Und dabei auch prominente Hilfe gehabt: Beim Titelsong «Boy with Luv» singt Halsey (24) auf englisch und koreanisch mit. Ed Sheeran (28) half bei «Make It Right» und sang auch (mehrheitlich koreanische) Background-Vocals ein. Der mit einem Grammy ausgezeichnete DJ Swivel (34) wirkte bei «Mikrokosmos» mit.



Das Video zu Boy With Luv mit Halsey.

Darum gehts in den Songs

Inhaltlich zeigen sich die Musiker auf der EP hinter der glitzernden Pop-Fassade tiefsinnig, wie es zum Album-Thema passt: RMs (24) Solo-Intro stellt die fundamentale Frage «Wer bin ich?». «Boy with Luv»thematisiert wie wahre Stärke und Liebe entstehen, wenn man Freude an den kleinsten Dingen findet.

«Mikrokosmos» bedient sich altgriechischer Philosophie, «Home» drückt aus, dass ihre Fans eine Heimat für BTS sind. Und «Dionysus» – so heisst der griechische Gott der Freude und des Weins – ist BTS' Antwort auf die Ablehnung durch Musik-Kritiker.

