Es gibt eine Influencer-Version vom «Zündhölzli»

Unter dem Video steht als Beschreibung: «Wir haben das gemacht, was man definitiv NICHT machen sollte.» Der Basler Youtuber Adrian Vogt aka Aditotoro hat sich an einen Schweizer Klassiker gewagt – und ihn neu interpretiert.

Zusammen mit einem Freund hat er eine Parodie auf Mani Matters legendäres «Zündhölzli» gemacht – einen Song, der 1967 zum ersten Mal erschien und den Schweizer Kinder heute noch in der Schule lernen. Aditotoro hat einen neuen Text verfasst: «Auf Influncer-Style gedreht», wie er schreibt.

Der Twist

Eineinhalb Minuten dauert die Originalversion von Matter. Adis Influencer-Version ist etwas länger. Aber auch die neue Variante hat einen Twist am Schluss: «I ha für Klicks und Likesau dummi Sache in Kauf gno. Ha für das au alles geh, jede Daag chli meh und meh, Gottseidank het de Scheiss am Endi niemerts gseh.»

Die Aussage ist klar: «Es gibt eben viele Leute, die durch Youtube oder Instagram bekannt werden wollen. Schlussendlich klappt es dann doch nicht – zum Glück», erklärt der 20-Jährige.

Bei seinen Abonnenten kommt die Version gut weg: «Tolle Hommage! Man merkt, dass du dir etwas überlegt hast», lautet einer der Kommentare. Ein anderer: «Ich feiere es mega!»

Die Idee

Er höre sehr viel Schweizer Musik, sagt Aditotoro. «Natürlich auch Mani Matter.» Eines Abends habe er dann die Idee für die Parodie gehabt. Im Text übernimmt er Passagen vom Original immer wieder eins zu eins.

Sein Ziel mit dem Influencer-«Zündhölzli»: «Ich will die Leute mit diesem Video einfach unterhalten – und vielleicht zwei Minuten aus dem Alltag holen.» Besonders freuen würde er sich, wenn auch Mani Matters Frau Joy den Song zu hören bekäme.

(fim)