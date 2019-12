Loredana verdient mehr als alle anderen

Zum Jahresende liefert Spotify an die Musikerinnen und Musiker jeweils eine detaillierte Auswertung, wie oft, wann und wo ihre Songs im Laufe des Jahres gehört wurden. In den vergangenen Tagen haben zahlreiche Schweizer Künstlerinnen und Künstler die Ergebnisse mit ihren Fans geteilt. Hier sind sechs Erkenntnisse daraus.

Immer mehr Millionäre

Die Zahlen zeigen: Immer mehr Schweizer Musik knackt in Sachen Streams die Millionen-Marke. Neben den Topshots wie Loredana, Luca Hänni oder DJ Antoine erreichen auch Künstler wie Stereo Luchs, Damian Lynn, Black Sea Dahu oder Nativ siebenstellige Zahlen auf Spotify.

Das hängt natürlich mit der schlichten Tatsache zusammen, dass der Streaming-Markt konstant wächst. 2018 wurde in der Schweiz fast 60 Prozent der Musik gestreamt, nur 24 Prozent wurden physisch verkauft. Die Spotify-Nutzerzahl wächst ebenfalls stetig: Aktuell hat der Anbieter weltweit 113 Millionen zahlende Premium-Nutzer, monatlich benutzen gemäss Spotify 248 Millionen Menschen den Service.

Mundart kennt keine Grenzen

Erstaunlich ist, dass Acts, die auf Schweizerdeutsch singen und rappen, richtig viele Klicks machen. Lo & Leduc sind die Mundart-Giganten auf Spotify: Sie sammelten 2019 über 14 Millionen Streams.

Aber auch Hecht kommen auf 8 Millionen – und das obwohl sie im laufenden Jahr nicht einmal ein Album veröffentlicht haben.

Nicht weniger erstaunlich: Lo & Leduc wurden gemäss ihrer Jahresauswertung in 79 Ländern gestreamt – das heisst, in jedem Land, in dem Spotify auf dem Markt ist. Auch Hecht kommen auf 78 Länder. Ob es sich dabei um Schweizer Streamer im Ausland handelt, oder ob die Schweizerdeutschen Songs tatsächlich ein internationales Publikum erreichen, bleibt offen.

Luca Hänni legt zu

Mit seinem vierten Rang beim Eurovision Song Contest hat sich Luca Hänni auf ein neues Niveau gepusht. Sein Erfolg schlägt sich auch in den Streaming-Zahlen nieder: Er häufte mit seinen Songs über 30 Millionen Klicks an.

Klarer Star unter seinen Liedern: «She Got Me» mit 28,7 Millionen Streams. Lucas neuste Single «Bella Bella» wurde bisher 600'000 mal gestreamt.

DJ Antoine und EDX bleiben gross

Seit Jahren konstant in höchsten Stream-Spähren unterwegs sind die EDM-Grössen DJ Antoine und EDX: Letzterer erreichte diese Jahr über 100 Millionen Streams, und auch Antoine kommt auf 80 Millionen.

Loredana ist die Überfliegerin

Unangefochten an der Spitze der meistgestreamten Schweizer Musikerinnen und Musiker ist Loredana. Die Deutschrapperin aus Luzern sammelte 2019 beeindruckende 280 Millionen Spotify-Streams. Die Plattform weist ihr zudem 8,7 Millionen Hörerinnen und Hörer aus. Zum Vergleich: Lo & Leduc kommen bei diesem Wert auf 797'000.

Reich wird man nicht mit Spotify

Die Millionen von Streams bedeuten aber noch keine Millionen auf dem Konto: Wenn ein Song eine Million mal abgespielt wurde, überweist Spotify circa 4000 Franken an die Urheber. Wie diverse Fachportale übereinstimmend berichten, zahlt der Streaming-Riese rund 0,004 Franken für einen Stream.

Im Falle von Loredana ergibt das einen grossen Betrag von bis zu 1,1 Millionen Franken. Für die meisten Schweizer Streaming Millionäre bedeuten die Streams aber primär einen guten Zustupf. Hechts 8 Millionen Streams dürften rund 30'000 Franken einbringen, Stereo Luchs erhält wohl gegen 15'000 Franken von Spotify.

