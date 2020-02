Es regnet Komplimente für «No Time To Die»

Billie Eilish veröffentlichte in der Nacht auf Freitag den Theme-Song für den 25. James-Bond-Film. Die vierminütige Ballade «No Time To Die» haben sie und ihr älterer Bruder Finneas (22) gemeinsam geschrieben. Im Song geht es um Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung und Enttäuschung.

Begleitet wird Billie in ihrem Bond-Titelsong von einem Orchester. Damit tritt die Musikerin in die grossen Fussstapfen von Künstlern wie Adele (31), Madonna (61) und Paul McCartney (77).



So klingt der neue Bond-Titelsong «No Time To Die». (Video: Youtube/Billie Eilish)

Die Reaktionen im Netz zeigen: Viele haben Respekt vor der 18-Jährigen. Unter dem Youtube-Video zum Song bekommt ein User 800 Likes, der sich zum Spass mit der Sängerin vergleicht: «Billie mit 18: Schreibt den neuen James-Bond-Song. Ich mit 18: Steckt eine Gabel in die Mikrowelle.»

Auch auf Twitter bekommt Eilish viel Respekt für den Song.

So zum Beispiel von diesem User: «Billie und Finneas, ihr erobert die Welt!»



No Time To die - @billieeilish and @finneas you are conquering the world! ❤️🎶 — lechansonmusic (@lechansonmusic) February 14, 2020

Dieser Fan geht sogar so weit, das Lied den besten Bond-Theme-Song aller Zeiten zu nennen:«‹No Time To Die› ist nicht von dieser Welt.»



“No Time To Die” by @billieeilish is otherworldly. Best Bond theme song we’ve ever had. 🔥🔥🔥🔥 #BillieEilish — RUSS ✨ (@makeupbyruss) February 14, 2020

Mit dieser Meinung ist er nicht allein. Der Song sei der «BESTE!», twittert dieser User, und der «EMOTIONALSTE!», der jemals geschrieben wurde.



Billie Eilish's Bond Theme song for No Time To Die is the BEST! and most EMOTIONAL! ever written, she nailed it! pic.twitter.com/5qA4woKW0I — Harry Thomas (@HarryThomasPic) February 14, 2020

Twitter User @saifrahmanur vergleicht die Titelmelodie mit Adeles «Skyfall». Denn «auch wenn ‹Skyfall› einen speziellen Platz in meinem Herzen hat, lässt mich ‹No Time To Die› in einer ganz bestimmten Art fühlen».



Although @Adele skyfall has a special place in my heart, 'No Time To Die' has got me feeling some type of way 😍 @billieeilish #JamesBond https://t.co/TdWs1ZP6hc — Saif Rahman (@saifrahmanur) February 14, 2020

Auch dieser User überhäuft die musikalischen Geschwister mit Lob. «Ich weiss zwar nie, was ich von den beiden erwarten soll, aber es ist jedes Mal ein verdammtes Meisterwerk».



"No Time To Die" is out!!!!

This just stuns me... I never know what to expect from these two, but I always know it's a f*cking masterpiece 🧡🧡

Make sure to listennnnnn

#😳#thebeatofthebest pic.twitter.com/hldPoXBf9f — S.A.💎 (@SA87200354) February 14, 2020

Billie auf der Überholspur

Vor rund zwei Wochen gewann Billie Eilish vier Grammy-Awards. Neben den Kategorien «Bestes Album» und «Aufnahme des Jahres», gewann sie auch «Song des Jahres» und «Bester neuer Künstler».

An Billies Vierfachsieg wird man sich in der Musikbranche wohl noch lange erinnern: Sie ist die erste Künstlerin seit 1981, die in einem Jahr alle vier Kategorien gewinnt.

(kro)