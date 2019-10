Bei Bastian Baker drehen sie alle durch

«Seid ihr hier in Luzern jeden Mittwochabend auf einem Schiff?», fragte Bastian Baker (28) die Passagiere der MS Switzerland augenzwinkernd.

Sind sie ­natürlich nicht, die 140 Leute an Bord waren allesamt 20-Minuten-Userinnen und -User, die Tickets für diesen exklusiven Solo-Gig des Lausanner Gitarrenflüsterers gewonnen hatten – und zwar im Rahmen der 20-Jahre-20-Minuten-Feierlichkeiten diesen Herbst.

«Auf dem Schiff fühlt es sich an, als hätte man getrunken»

In der dank bestem Wetter schön kitschigen Abenddämmerung performte Baker Hits wie «Stay», «I’d Sing for You» und «Tattoo on My Brain» – und posierte danach fast so lange für Selfies mit den begeisterten Fans, wie er am Mic gestanden hatte.

Den sanften Wellengang vor Luzern genoss der Pop-Barde (neu mit Wallemähne): «Ich spiele gern auf dem Schiff. Man hat dabei immer das Gefühl, man habe schon ein bisschen was getrunken.»

