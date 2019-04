Nach Childish Gambino kam es zu einer Explosion

Das Coachella Valley Musik And Arts Festival in der kalifornischen Wüste geht in die nächste Runde. Es gehört zu den grössten Musikfestivals der Welt. Ausserdem ist es das Mekka der internationalen Stars und Influencer.

Umfrage Wird Justin am Coachella einen Überraschungsauftritt hinlegen? Bestimmt! Ich wünsche es mir jedenfalls ganz fest.

Könnte schon sein, ist aber unwahrscheinlich.

Nein. Dafür ist er noch nicht ready.

Wenn, dann geht er nur ans Coachella, um bei Ariana Grandes Hits abzugehen.

Ich hoffe es nicht. Dieser Typ regt mich auf.

Klar, wozu sonst die Geheimnistuerei?



Doch am ersten Abend ging es nicht nur auf der Bühne heiss zu und her. Kurze Zeit nach dem Auftritt von Childish Gambino in der Nacht auf Samstag, kam es zur Explosion einer mobilen Dusche im Campingareal. Wie ein Twitter-User schreibt, handelte es sich um eine Gasexplosion.



why why WHY WHY WHY

there’s been a gas explosion at coachella, my heart is breaking😣#coachella pic.twitter.com/UZUtg0G1gI — dillon ツ🎗 (@dosagedolan) 13. April 2019

Die Feuerwehr rückte sofort aus. Nach 28 Minuten war der Brand unter Kontrolle. Verletzte gab es keine zu beklagen. Beim Feuer wurde ein Wohnwagen zerstört und ein weiterer beschädigt. Im Hintergrund der diversen Videos, die in den Sozialen Medien kursieren, war auch die Musik der diversen Bühnen weiterhin zu hören. Frei nach dem Motto: Die Show muss weitergehen.



Mittlerweile sind auch die ersten Stars und Sternchen in der Wüste angekommen. Brooklyn Beckham und seine Freundin Hana Cross posteten bereits ein gemeinsames Bild auf Instagram. Auch Kaia Gerber (17), die Tochter von Cindy Crawford, wurde von den Fotografen gesichtet.

Hailey Bieber besuchte nicht mit ihrem Mann Justin das Festival. Sie begleitete Kendall Jenner an den Grossanlass. Um Ihren Mann Justin Bieber ranken sich allerdings die Gerüchte, dass er am Coachella einen Auftritt hat.

Mitte Februar gab der 25-Jährige in einem Statement auf Instagram bekannt, dass es ihm nicht gut gehe. Danach soll er sich wegen Depressionen in Behandlung begeben haben.

Auch musikalisch wurde es ruhig um ihn. Das letzte Mal war Bieber vor sechs Monaten auf «No Brainer» zu hören, eine Kollaboration mit DJ Khaled, Quavo und Chance the Rapper. Seine letzter Solo-Song liegt Jahre zurück.

Singt Justin wieder?

Jetzt soll er wieder mit einem Musikerkollegen zusammengearbeitet haben und womöglich sogar am Coachella auf die Bühne zurückkehren.

(afa/fss)