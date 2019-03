«Die Schweiz hat endlich wieder Chancen am ESC»

Fünf Jahre ist es her, seit die Schweiz (mit Sebalter) zuletzt überhaupt ins Finale des Eurovision Song Contest gekommen ist. Entsprechend skeptisch zeigen sich Fans und User jeweils gegenüber dem Act, den Experten und TV-Zuschauer für «uns» ins Rennen schicken.

Umfrage Was hältst du von Luca Hännis ESC-Song «She Got Me»? Hit! Hit! Hit! Damit ist der Schweiz der Sieg sicher.

Ein tolles Lied, aber ich rechne nicht damit, dass wir damit allzu sehr punkten können.

Ich liebe ihn nicht und ich hasse ihn nicht. Er ist darum wohl ganz okay.

Ah, das wird nichts. Weder am ESC noch in meinen Ohren.

Ha, noch gar nicht gehört, merci fürs Reminden.

Luca: «Ich bin völlig überwältigt»

Nicht nur wir haben uns die Kommentare zur News von Luca Hännis ESC-Teilnahme angeschaut, auch er selbst scrollte sich durch die Reaktionen. «Ich bin völlig überwältigt», sagt er zu 20 Minuten, «ich habe bis tief in die Nacht die grossartigen Reaction-Videos auf Youtube geschaut und die Comments gelesen. Es freut mich mega, dass nicht nur meine Community das cool findet, sondern auch ganz viele Leute begeistert sind, die mich vorher noch nicht kannten. Ich bin happy.»

(Foto: SRF/Lukas/Maeder) Nicht nur wir haben uns die Kommentare zur News von Luca Hännis ESC-Teilnahme angeschaut, auch er selbst scrollte sich durch die Reaktionen. «Ich bin völlig überwältigt», sagt er zu 20 Minuten, «ich habe bis tief in die Nacht die grossartigen Reaction-Videos auf Youtube geschaut und die Comments gelesen. Es freut mich mega, dass nicht nur meine Community das cool findet, sondern auch ganz viele Leute begeistert sind, die mich vorher noch nicht kannten. Ich bin happy.»



Das offizielle Musikvideo hat auf Hännis Kanal und dem ESC-Channel zusammengezählt schon rund 270'000 Views. (Quelle: Youtube/Luca Hänni)

Dieses Jahr ist das anders. Auf Luca Hänni (24) und seinen Song «She Got Me» können sich jetzt schon viele einigen. Ein Drittel der 20-Minuten-Nutzer findet zwar in der Umfrage, dass das Lied gut, aber kein ESC-Material ist – immerhin ein Fünftel räumt dem Berner damit jedoch gute Chancen in Tel Aviv ein (für eine Umfrage auf 20min.ch erfahrungsgemäss ein hoher Wert).

Auch in den Kommentaren kommt Hänni mehrheitlich gut weg – auf unserem Portal keine Selbstverständlichkeit. Hier ist ein Querschnitt durch die Meinungen der User von 20min.ch, Twitter, Instagram und Youtube.

20min.ch: «Finale liegt drin»

Twitter: «Hammer Song»

Auf Social Media geben die User gerne zu, dass sie nicht nur auf Hännis Song, sondern auch auf ihn selbst stehen: «Ich bin lesbisch, aber verdammt, Luca Hänni! Ich muss zudem zugeben, dass ich mit 13 ein bisschen besessen von ihm war, als er bei DSDS mitgemacht hat.»



I'm a lesbian but daaaamn Luca Hänni. I also gotta admit, my 13 y/o self was kinda obsessed with him dirong DSDS #Eurovision #ESC2019 #esc#Eurovision2019#Switzerland #shegotme — KoalaKat FIRE (@Kati_123_) March 7, 2019

Luca Hänni wird als Künstler für den #ESC bekannt gegeben und alle #Eurovision Fans so: pic.twitter.com/IIURQ4Deyk — NicoLAS VEGAS (@NicoLAS__VEGAS) March 7, 2019

Da hat die Schweiz @srfesc aber heute einen rausgehauen.@haenni__luca für den ESC.Hammer Song. Jetzt noch ne fette Show dazu und et voila #12points — Kaikoo (@Kaikoo1) March 7, 2019

«Ich hoffe wirklich, Luca tanzt in Tel Aviv so, wie er es im Musikvideo tut.»



i really hope luca hänni dances in tel aviv as he did on the music video — mélovin / esc 💥 (@eijakaroliinaa) March 8, 2019

«Wäh, schicken die wirklich Luca Hänni?»



Eww, are they really going to send Luca Hänni? 😭 — Nando | Eurovision (@nando_aze) March 7, 2019

Instagram: «Ist das nicht Rob Stark?»

«Ist das nicht Rob Stark aus ‹Game of Thrones›?»



Youtube: «Die Schweiz ist jetzt meine Favoritin»

«Ein Wort: Despafuego» – eine Anspielung auf den Reggaeton-Rhythmus von «She Got Me».



«Bitte beraubt die Schweiz nicht schon wieder (eines guten Platzes). Abermals ein toller Song. Gruss aus den Niederlanden.»



«Sorry, Spanien, aber die Schweiz ist jetzt meine Favoritin. Grossartiges Video, grossartige Musik, grossartiger Tanz. Luca Hänni hat das Zeug, den ESC zu gewinnen. Zwölf Punkte aus Mexiko.» (Das Land ist beim Eurovision Song Contest natürlich gar nicht dabei.)



«Ist mir egal, dass ich Deutsche bin: Ich hoffe, Luca gewinnt den ESC für die Schweiz.»



(shy)