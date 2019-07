«Hier habe ich die Liebe meines Lebens getroffen»

Um 14 Uhr am Mittwochnachmittag öffnen die Veranstalter die Tore zum Gurtenfestival 2019 – so viel los ist in Bern sonst glaubs nur, wenn ein neuer Bundesrat gewählt wird.

Umfrage Gehst du ans Gurtenfestival 2019? Pflicht!

Ich wollte, aber die Tickets für die Tage, an denen ich gehen kann/will, sind schon weg. Schickt mir Mitleid, bitte!

Vielleicht. Das entscheide ich spontan.

Nö, das ist nix für mich. (Dank eurem Liveticker werde ich aber trotzdem quasi-dabei sein.)

Wir tickern live vom Gurtenfestival

Wenn die Luft auf dem Gurten plötzlich knapp wird (immerhin 864 Meter über Meer), 20'000 Kehlen «W. Nuss vo Bümpliz» johlen oder Rins Bühnendeko-Transformer Laser verschiesst und die Bäume abfackelt, liest du das zuerst im Liveticker hier auf 20min.ch respektive in der 20-Minuten-App. Unterhaltungs-Ungetüm Schimun Krausz (blauer Glitzer) und Venty-Vizepräsident Neil Werndli (pinker Glitzer) berichten ab Mittwoch bis zum bitteren Festivalende.

Mit Namen wie Rosalía, Twenty One Pilots, Marteria & Casper, Rudimental, Bilderbuch, Mura Masa und Tash Sultana ist das Programm schön modern und abwechslungsreich (aber gleichzeitig nicht einfach random).

Abgerundet wird es von Schweizer Qualitäts-Acts wie Faber, Klaus Johann Grobe, Ikan Hyu, Manillio und Lo & Leduc.

Es hat noch Tickets

Auf dem 20-Minuten-Instagram-Channel haben wir die Community gefragt, was für sie das Openair auf dem Hauptstadt-Hausberg ausmacht.

Wenn dich ihre Antworten (oben in der Bildstrecke!) last-minute-gluschtig aufs Gurtenfestival machen, dann findest du hier noch ein paar wenige Tickets dafür.

Zur Einstimmung hier ein paar Bilder vom Aufbau:

Gurtenfestival - Aufbau

Und wenn wir schon dabei sind, hier die besten Fotos vom Gurtenfestival 2018:

Das Gurtenfestival 2018 in Bildern



Die Berner Musikerin Ayu hat 2018 das Gurtenfestival eröffnet. Ihre Berndeutsch-Tipps sind auch 2019 noch nützlich. (Video: 20 Minuten)

Das Gurtenfestival 2019 steigt vom Mittwoch, 17. Juli, bis am Samstag, 20. Juli, auf dem Gurten bei Bern. 20 Minuten ist Medienpartner.

