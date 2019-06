Den meisten ist veganes Essen «vollkommen egal»

Rund 10'000 User haben bei unserer Openair-Umfrage mitgemacht und uns verraten, worauf sie in der Festivalsaison besonders Wert legen.

Umfrage Besuchst du Festivals? Jep, regelmässig.

Ab und zu.

Nie.



Hier sind die fünf wichtigsten Erkenntnisse daraus:

Headliner sind essenziell

15 Prozent der teilnehmenden 20-Minuten-Leser ist die Musik an einem Festival egal, vier Prozent gehen extra an Openairs, um neue Acts zu entdecken. Das bedeutet: Vier von fünf Usern ist das Line-up wichtig bis sehr wichtig – Festival-Booker dürften also nicht so bald arbeitslos werden.

Der Sound darf nicht beliebig sein

Einfach mal Acts zusammenbuchen, läuft nicht: Über die Hälfte unserer User wünscht sich, dass an Openairs «ihr» Sound läuft – mit Genre-Festivals wie dem Frauenfelder (Hip-Hop) oder dem Greenfield (heavy Gitarren) dürften diese also am glücklichsten sein. Rund ein Drittel hat übrigens kaum oder gar keine Genre-Scheuklappen auf.

Veganes Essen ist Nebensache

74 Prozent der Umfrage-Teilnehmer sind vegane Speisen «vollkommen egal». Nur knapp ein Zehntel der Leser legt grossen Wert darauf. Besuchen Veganer kaum Festivals? Vielleicht lässt sich der an einem Openair vorherrschende Hedonismus ja nur schlecht mit der gesunden, veganen Lebensweise vereinbaren. Oder schauen Veganer einfach kaum auf 20min.ch vorbei?

Der Nachhaltigkeits-Gedanke bleibt zuhause

Mehr als die Hälfte der 20-Minuten-User gewichtet die Musik und das Festival-Feeling höher als eine nachhaltige Organisation des Openairs – knapp einem Drittel ist Nachhaltigkeit am Festival sogar komplett schnuppe. Für immerhin 15 Prozent gilt jedoch: «No Nachhaltigkeit, no Ticket.»

Fast die Hälfte zeltet nicht

Nur 58 Prozent der Umfrage-Teilnehmer geben an, dass Zelten für sie eine Openair-Selbstverständlichkeit ist. Ein Fünftel schläft sich zu Hause aus, 14 Prozent pennen im Auto, im Hotel oder nutzen Airbnb. Und acht Prozent behaupten, sie schlafen gar nicht. Pfff, ja genau.

(shy)