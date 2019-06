Festival in Belgien wird in letzter Sekunde abgesagt

Das VestiVille in Lommel, Belgien, lockte die Zuschauer bei seinem Debüt mit Namen wie Cardi B, Jason Derulo, Migos und A$AP Rocky. Das Potential war gross, doch nun ist alles anders. Wenige Minuten vor dem Start des Openairs wurde der Event abgesagt.

Wie lokale Medien berichten, warten nun 1500 Personen vor dem Haupteingang und wollen aufs Gelände. Der Grund für die Absage: Sicherheitsbedenken. Die Organisatoren twitterten um 17.25 Uhr, dass der Bürgermeister von Lommel dies beschlossen habe. «Nach Rücksprache mit den Sicherheitsdiensten und dem Sicherheitschef wurde der Schluss gezogen, dass die Sicherheit des Künstlers und der Öffentlichkeit nicht gewährleistet werden kann.» Das Kuriose daran: Erst am Morgen erhielt das Festival die endgültige Erlaubnis.

Today at 5:00 PM the mayor of Lommel decided to not let Vestiville start. After consultation with the security services and ASAP Rocky’s security officer, it was decided that the safety of the artist and the public could not be guaranteed.